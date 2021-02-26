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مرأة

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت قطعة جبنة يوميا؟

الجمعة 26/فبراير/2021 - 04:22 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
اذا كنت من محبي بالجبن فقد تكون محظوظ وذلك بسبب الفوائد المهمة لمحبي الجبنة الرومي  حيث إن تناول الجبن يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

أظهرت الأبحاث التي أجرتها جامعة سوشو في الصين أن تناول 40 جرامًا من الجبن يوميًا يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة ببعض أمراض القلب. التأثير كبير لدرجة أنه يمكن أن يقلل الفرصة بما لا يقل عن 14 في المائة، وللمقارنة: تزن شريحة كبيرة من الجبن المعبأ حوالي 20 جرامًا.

توصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج بعد مقارنة 15 دراسة مختلفة من كل من أوروبا والولايات المتحدة. للقيام بذلك ، قاموا بمقارنة جميع النتائج الصحية للمشاركين في الدراسات ، الذين كانوا أكثر من 200000 شخص. توصلوا إلى استنتاج مفاده أن الأشخاص الذين يتناولون الجبن بشكل منتظم يكونون أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية. يمكن تقليل المخاطر بنسبة تصل إلى 10 في المائة. 

يعتقد الباحثون أن السبب في ذلك هو أن الكالسيوم الموجود في الجبن يجعل جسمك لا يمتص كل الدهون الموجودة فيه أيضًا.
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