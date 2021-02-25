أغربها الجبنة القريش.. 7 أطعمة تسبب انسداد الشرايين

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1. اللحوم الحمراء





وجد باحثون آخرون صلة بين تناول اللحوم الحمراء بانتظام والتعرض لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

2. الخضروات المعلبة والشوربات

3. وجبات مجمدة

4. اللحوم المصنعه

اللحوم المصنعة، التي تم حفظها أو نكهاتها بإضافة الملح، مثل السلامي، تحتوي بشكل عام على الكثير من الدهون المشبعة ويمكن أن تزيد من مستويات الكوليسترول في الدم، والتي يمكن أن تتسبب في تراكم ترسبات دهنية في الأوعية الدموية وزيادة مخاطر إصابتك. لأمراض القلب.

5. مبيض قهوة

6. المخبوزات

7. الجبن القريش