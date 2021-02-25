أغربها الجبنة القريش.. 7 أطعمة تسبب انسداد الشرايين

أطعمة عديدة يجب تجنبها إذا كنت بحاجة إلى تنظيف الشرايين ومحاربة ارتفاع الكوليسترول والدهون في الدم، إليك أبرزها وفقا لموقع "برايت سايد".
1. اللحوم الحمراء
2. الخضروات المعلبة والشوربات
الخضراوات المعلبة والشوربات المعلبة يبدو وكأنه وسيلة مريحة لإضافة المزيد من الخضار إلى حميتك فهي تحتوي على الكثير من الملح يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى زيادة ضغط الدم، مما يقلل من كمية الأكسجين التي تذهب إلى القلب، ما قد يؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية.
3. وجبات مجمدة
الوجبات المجمدة مريحة ورخيصة وغالبًا ما تكون منخفضة السعرات الحرارية. ومع ذلك ، فإن العديد من الوجبات المجمدة تحتوي على مستويات عالية من الصوديوم، وغالبًا ما تستخدم لتذوق الطعام ، فضلًا عن كونها مادة حافظة. يجب أن يأكل الناس حوالي 2000 ملليجرام من الصوديوم يوميًا ، لكن العديد من وجبات العشاء المجمدة يمكن أن تحتوي على نصف ذلك في وجبة واحدة.
4. اللحوم المصنعه
غالبًا ما تحتوي مبيضات القهوة على زيوت مهدرجة جزئيًا، وهي مصدر شائع للدهون غير المشبعة التي يمكن أن تزيد من مستويات الكوليسترول. بشكل عام، إذا كنت لا تحب قهوتك السوداء، فإن الحليب خيار صحي أكثر. عادة ما تكون إضافة الحليب النباتي بديلًا جيدًا لمبيض القهوة.
6. المخبوزات
بشكل عام ، يجب الاستمتاع بالحلويات باعتدال، لكن المخبوزات، مثل الفطائر
7. الجبن القريش
فقط لأن الطعام ليس مذاقًا مالحًا ، لا يعني ذلك أنه منخفض في الصوديوم. غالبًا ما يحتوي الجبن القريش على مستويات عالية من الصوديوم ، مما يزيد من ضغط الدم ويشكل خطر على القلب
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1. اللحوم الحمراء
وجد باحثون آخرون صلة بين تناول اللحوم الحمراء بانتظام والتعرض لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.
2. الخضروات المعلبة والشوربات
الخضراوات المعلبة والشوربات المعلبة يبدو وكأنه وسيلة مريحة لإضافة المزيد من الخضار إلى حميتك فهي تحتوي على الكثير من الملح يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى زيادة ضغط الدم، مما يقلل من كمية الأكسجين التي تذهب إلى القلب، ما قد يؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية.
3. وجبات مجمدة
الوجبات المجمدة مريحة ورخيصة وغالبًا ما تكون منخفضة السعرات الحرارية. ومع ذلك ، فإن العديد من الوجبات المجمدة تحتوي على مستويات عالية من الصوديوم، وغالبًا ما تستخدم لتذوق الطعام ، فضلًا عن كونها مادة حافظة. يجب أن يأكل الناس حوالي 2000 ملليجرام من الصوديوم يوميًا ، لكن العديد من وجبات العشاء المجمدة يمكن أن تحتوي على نصف ذلك في وجبة واحدة.
4. اللحوم المصنعه
اللحوم المصنعة، التي تم حفظها أو نكهاتها بإضافة الملح، مثل السلامي، تحتوي بشكل عام على الكثير من الدهون المشبعة ويمكن أن تزيد من مستويات الكوليسترول في الدم، والتي يمكن أن تتسبب في تراكم ترسبات دهنية في الأوعية الدموية وزيادة مخاطر إصابتك. لأمراض القلب.
5. مبيض قهوة
غالبًا ما تحتوي مبيضات القهوة على زيوت مهدرجة جزئيًا، وهي مصدر شائع للدهون غير المشبعة التي يمكن أن تزيد من مستويات الكوليسترول. بشكل عام، إذا كنت لا تحب قهوتك السوداء، فإن الحليب خيار صحي أكثر. عادة ما تكون إضافة الحليب النباتي بديلًا جيدًا لمبيض القهوة.
6. المخبوزات
بشكل عام ، يجب الاستمتاع بالحلويات باعتدال، لكن المخبوزات، مثل الفطائر
7. الجبن القريش
فقط لأن الطعام ليس مذاقًا مالحًا ، لا يعني ذلك أنه منخفض في الصوديوم. غالبًا ما يحتوي الجبن القريش على مستويات عالية من الصوديوم ، مما يزيد من ضغط الدم ويشكل خطر على القلب