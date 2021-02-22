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مرأة

تحارب السكتات القلبية.. احمِ قلبك بـ8 حيل مجربة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
توجد أطعمة عديدة تحافظ على صحة القلب وخلوه من الأمراض فتعد  أحد أبسط التغييرات في نمط الحياة التي تفيد قلبك هو مشاهدة ما تأكله.

وإليك أفضل الأطعمه التى تساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب لضمان الحفاظ على قلب قوي وصحي وفقا لموقع medicalnewstoday


1. الهليون
الهليون هو مصدر طبيعي لحمض الفوليك ، مما يساعد على منع حمض أميني يسمى الهوموسيستين من التراكم في الجسم. تم مستويات الحمض الاميني عالية ترتبط مع زيادة خطر الأمراض المرتبطة القلب، مثل مرض الشريان التاجي و السكتة الدماغية .

2. الفول والبازلاء والحمص والعدس
يمكن للفاصوليا والبازلاء والحمص والعدس - المعروفة أيضًا باسم البقول أو البقوليات - أن تقلل بشكل كبير من مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أو "الكوليسترول الضار". كما أنها مليئة بالألياف والبروتينات والبوليفينول المضاد للأكسدة ، وكلها لها آثار مفيدة على القلب والصحة العامة.

3. التوت

 التوت مليء بمواد البوليفينول المضادة للأكسدة ، والتي تساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب . التوت مصدر كبير للألياف ، وحمض الفوليك ، والحديد ، والكالسيوم ، وفيتامين أ ، وفيتامين ج ، كما أنها قليلة الدهون.

4. البروكلي
وتشير بعض الدراسات إلى أن تناول الطعام بشكل منتظم البروكلي على البخار يمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول في الدم و منع أمراض القلب.

5. بذور الشيا وبذور الكتان
هذه البذور هي مصدر نباتي غني لأحماض أوميجا 3 الدهنية ، مثل حمض ألفا لينولينيك . أوميجا 3 لها العديد من الآثار المفيدة ، مثل المساعدة في خفض مستويات الدهون الثلاثية و LDL والكوليسترول الكلي.

6. الشوكولاته الداكنة

 لذيذة وصحية للقلب ويعتقد العلماء الآن أن الشوكولاتة الداكنة لها فوائد وقائية ضد تصلب الشرايين

7. القهوة

 شرب القهوة بانتظام مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بقصور القلب والسكتة الدماغية.

8. الأسماك عالية في أوميجا 3
تعتبر الأسماك مصدرًا قويًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتينات التي تساعد القلب ، ولكنها منخفضة في الدهون المشبعة. غالبًا ما يُنصح الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب ، أو المعرضين لخطر الإصابة بها ، بزيادة تناولهم للأوميجا 3 عن طريق تناول الأسماك ؛ هذا لأنها تقلل من خطر ضربات القلب غير الطبيعية.
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