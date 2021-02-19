جمال شعبان يكشف عن أعراض هبوط وفشل القلب .. تعرف عليها

عضلة القلب هي العضلة الوحيدة التي تعمل بلا توقف علي مدار عمر الإنسان تنقبض في اليوم حوالي ١٠٠ ألف مرة لإمداد تريليونات الخلايا بالغذاء والأكسجين. قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، أن





وكتب جمال شعبان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، الفرق بين هبوط القلب الانقباضي و هبوط القلب الانبساطي.





وتابع.. هبوط القلب الانقباضي : فشل القلب مع تمدد عضلة القلب هبوط القلب الانبساطي فشل القلب مع احتفاظ القلب بوظيفته الانقباضية





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تابع: أما أعراض الإصابة بهبوط في القلب تتمثل في :

-النهجان تختلف درجاته حسب درجة هبوط العضلة

-أرق

-صعوبة في الهضم

-تورم في الساقين

-رقم ٣٥٪؜ رقم مهم أقل من هذا الرقم يعني هبوط شديد في الوظيفة الانقباضية





وينصح بـ العلاج دوائي مدرات البول مهمة جدا في تحسين النهجان، دعامات، منظم ثلاثي.



