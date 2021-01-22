علاج ضعف عضلة القلب بالأعشاب.. الشاي الأخضر إحداها

1- الشاي الأخضر:

2- الرمان :

3- المغنيسيوم والبوتاسيوم :

تظهر إحدى المكملات الغذائية الغنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم قد تقلل من ضغط الدم وأنها مفيدة لوظيفة القلب بشكل عام وأمراض القلب، بالإضافة

لتحسين وظائف القلب أيضًا من خلال المساعدة في تعويض ارتفاع ضغط الدم من نظام غذائي غني،

تعتبر

أملاح المغنيسيوم والبوتاسيوم

واستبداله

بملح الطعام

أو

الملح المعروف بأضراره على ضغط الدم في ان يساهم بـ علاج ضعف عضلة القلب بالأعشاب وخفض ضغط الدم.