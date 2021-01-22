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علاج ضعف عضلة القلب بالأعشاب.. الشاي الأخضر إحداها

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:31 م
علاج ضعف عضلة القلب
علاج ضعف عضلة القلب بالأعشاب
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آية التيجي
يستهلك الأشخاص من جميع أنحاء العالم علاج ضعف عضلة القلب بالأعشاب، وهي احد الخطوات الأساسية التي تساهم بجانب العلاج بالنسبة لمرضى القلب في التخلص من مشاكل القلب وعلاجها، لذا إن كنت تعاني من هذه المشكلة فعليك بمعرفة طرق علاج ضعف عضلة القلب بالأعشاب.


1- الشاي الأخضر:
ويعتبر الشاي الأخضر احد اقوى علاج ضعف عضلة القلب بالأعشاب بفوائده الصحية؛ حيث ان أحد مكوناته الرئيسية ، وهو مضاد الأكسدة مما يمنحه القدره على حماية القلب. 

تظهر الدراسة فوائد كبيرة من استهلاك خمسة إلى ستة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا في علاج ضعف عضلة القلب بالأعشاب؛ حيث ان مستخلص الشاي الأخضر متاح أيضًا كمكمل في شكل كبسولات.

2- الرمان :
ويعتبر الرمان احد اقوى طرق علاج ضعف عضلة القلب بالأعشاب ؛ حيث تم استهلاك عصير الرمان لعدة قرون ، مع الاعتقاد بأن فاكهة الياقوت الأحمر تعزز الصحة. 

واثبت العلماء المعاصرون هذا الاعتقاد في دراسة حديثة، واكدوا انه  قد يساعد الرمان والمواد الكيميائية المضادة للأكسدة القوية الموجودة في داخله في علاج ضعف عضلة القلب بالأعشاب و عكس تصلب الشرايين وخفض ضغط الدم.

3- المغنيسيوم والبوتاسيوم :
تظهر إحدى المكملات الغذائية الغنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم قد تقلل  من ضغط الدم وأنها مفيدة لوظيفة القلب بشكل عام وأمراض القلب، بالإضافة لتحسين وظائف القلب أيضًا من خلال المساعدة في تعويض ارتفاع ضغط الدم من نظام غذائي غني، تعتبر أملاح المغنيسيوم والبوتاسيوم واستبداله بملح الطعام أو الملح المعروف بأضراره على ضغط الدم في ان يساهم بـ علاج ضعف عضلة القلب بالأعشاب وخفض ضغط الدم.
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