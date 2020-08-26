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مرأة

6 طرق بسيطة لتقوية عضلة القلب

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:04 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
توجد عدة طرق بسيطة يمكن من خلالها تقوية عضلة القلب وجعلك أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، إليك أبرز تلك الحيل يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي


1. استمرى في التحرك

 الأشخاص الذين يتمتعون بلياقة بدنية لفترة أطول من الوقت يكونون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. لذلك ينصح بمواصلة الحركة.

2. تقليل دهون البطن

 التمارين اليومية ضرورية للغاية لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

3. الإقلاع عن التدخين

تحتوي السجائر على النيكوتين الذي يؤدي عند تناوله إلى رفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب في الجسم. يؤدي هذا أيضًا إلى زيادة طلب القلب للأكسجين وانخفاض قدرة الدم على حمل الأكسجين.

4. اختيار نظام غذائي صحي

تلعب التغذية دورًا حيويًا في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

5. حافظ على مواعيد نومك

يعد الحفاظ على توقيت النوم مهمًا جدًا للوقاية من مخاطر الإصابة بأمراض القلب. وفقًا لدراسة مقاطعة ألاميدا ، فإن الأشخاص الذين ينامون أقل من 4 ساعات هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بثلاث مرات من الأشخاص الذين ينامون 8 ساعات.

6. تجنب الضغوط

يرتبط الضغط النفسي بخطر الإصابة بأمراض القلب و تظهر العديد من الدراسات أن الإجهاد لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب ويمكنك محاربة الضغوط عن طريق ممارسة اليوجا أو التأمل.
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