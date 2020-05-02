جمال شعبان: القلب والمخ والكلى تتأثر بضغط الدم المرتفع.. فيديو

قال الدكتور جمال شعبان، استشارى امراض القلب ومدير معهد القلب السابق، إن ضغط الدم ضلع من مثلث الرعب المكون من الضغط والسكر والكوليسترول .





وأضاف جمال شعبان في برنامجه "ربي زدني علما" المذاع على قناة "صدى البلد": " مثلث الرعب يستهدف القلب ويتسبب في أمراض القلب".





وتابع جمال شعبان:" هناك 3 اعضاء مهمة تتأثر بضغط الدم المرتفع وهم القلب والمخ والكلى".





وأكمل جمال شعبان: "السبب الرئيسي لارتفاع نسب الفشل الكلوي في مصر ضغط الدم المرتفع غير المتشخص وتعاطي المسكنات"، مضيفا:" مع ارتفاع ضغط الدم يتضخم القلب".



