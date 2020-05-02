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جمال شعبان: القلب والمخ والكلى تتأثر بضغط الدم المرتفع.. فيديو

السبت 02/مايو/2020 - 07:14 م
جمال شعبان
جمال شعبان
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هاني حسين
قال الدكتور جمال شعبان، استشارى امراض القلب ومدير معهد القلب السابق، إن ضغط الدم ضلع من مثلث الرعب المكون من  الضغط والسكر والكوليسترول .

وأضاف جمال شعبان في برنامجه "ربي زدني علما" المذاع على قناة "صدى البلد": "مثلث الرعب يستهدف القلب ويتسبب في أمراض القلب".

وتابع جمال شعبان:"  هناك 3 اعضاء مهمة تتأثر بضغط الدم المرتفع وهم القلب والمخ والكلى".

وأكمل جمال شعبان: "السبب الرئيسي لارتفاع نسب الفشل الكلوي في مصر ضغط الدم المرتفع غير المتشخص وتعاطي المسكنات"، مضيفا:"  مع ارتفاع ضغط الدم يتضخم القلب".

تابع جمال شعبان:"  ضغط الدم من الأرقام الحيوية الهامة التي تؤثر على القلب، وضغط الدم مكون من رقمين، وضغط الدم المثالي 120 / 70".
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