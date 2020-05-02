جمال شعبان: الملح والسمنة من مسببات ارتفاع ضغط الدم.. فيديو

قال الدكتور جمال شعبان، استشارى أمراض القلب ومدير معهد القلب السابق، إنه على كل مريض ضغط الدم تغيير نمط حياته بشكل كامل.





وأضاف جمال شعبان ، في برنامجه "ربِّ زدني علما" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تناول الملح والسمنة من مسببات ارتفاع ضغط الدم".





وأوضح جمال شعبان:" ضغط الدم من الأرقام الحيوية الهامة التي تؤثر على القلب، وضغط الدم مكون من رقمين، وضغط الدم المثالي 120 / 70".





وأكمل جمال شعبان:" ضغط الدم هو القوة التي يضخ بها الدم عبر الاوعية الدموية، ولابد من توافر ضغط في الأوعية الدموية في حالة انقباض وانبساط القلب".





وتابع جمال شعبان:" انخفاض ضغط الدم بشكل مبالغ فيه، يتسبب في هبوط في الدورة الدموية".