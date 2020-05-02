AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

جمال شعبان: الملح والسمنة من مسببات ارتفاع ضغط الدم.. فيديو

السبت 02/مايو/2020 - 06:22 م
جمال شعبان
جمال شعبان
Advertisements
هاني حسين
قال الدكتور جمال شعبان، استشارى أمراض القلب ومدير معهد القلب السابق، إنه على كل مريض ضغط الدم تغيير نمط حياته بشكل كامل.

وأضاف جمال شعبان، في برنامجه "ربِّ زدني علما" المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  تناول الملح والسمنة من مسببات ارتفاع ضغط الدم".

وأوضح جمال شعبان:"  ضغط الدم من الأرقام الحيوية الهامة التي تؤثر على القلب، وضغط الدم مكون من رقمين، وضغط الدم المثالي 120 / 70".

وأكمل جمال شعبان:" ضغط الدم هو القوة التي يضخ بها الدم عبر الاوعية الدموية، ولابد من توافر ضغط في الأوعية الدموية في حالة انقباض وانبساط القلب".

وتابع جمال شعبان:"  انخفاض ضغط الدم بشكل مبالغ فيه، يتسبب في  هبوط في الدورة الدموية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يسبب نزيفا داخليا .. جمال شعبان يحذر من تناول الأسبرين

جمال شعبان يحذر: اللبن يسبب السرطان.. و الاسبرين يسبب نزيفا داخليا .. و13 عادة تؤدي إلى الوفاة

من العزل بالمنزل.. 8 أطعمة فعالة لمحاربة ارتفاع ضغط الدم

نزيف في المخ.. جمال شعبان يحذر مرضى الضغط والسكر والقلب من الفسيخ

‏كيف يؤثر العرقسوس على مرضى الضغط؟.. استشارى يجيب

نصيحة رمضانية.. تجنب تناول العرقسوس لهذا السبب

ترشيحاتنا

الزمالك يتفاوض مع خالد بوطيب للتراجع عن شكواه ضد النادي في الفيفا

انخفاض معدل وفيات كورونا في مصر .. تفاصيل بيان الصحة

لا لقاح قبل عام 2036.. خبراء يصدمون الجمهور بسبب كورونا

علامة في يد زعيم كوريا الشمالية تثير تكهنات حول صحته.. شاهد

العناية الإلهية.. طبيب أمريكي يدرس دور الصلاة في شفاء مرضى كورونا

فى ذكرى رحيل محمد رشدى .. عاش فترة من حياته بنص لسان.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دولة لم يدخلها فيروس كورونا.. كيف تبدو الحياة بها | شاهد

وزيرة الصحة: تجهيز وتأهيل 34 مستشفى حميات وصدر للعزل تدريجيًا

بإطلالة كاجول.. نانسي عجرم تحتضن ابنتها الصغيرة