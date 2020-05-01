جمال شعبان: النوم ليلا أفضل للجسم.. والشخير الزائد يؤثر على كهرباء القلب

أكد الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، أن النوم ليلا أفضل لجسم الإنسان، مشيرا إلى أن الشخير الزائد يؤثر على كهرباء القلب.





وأضاف شعبان، في حوار ببرنامج "علمني ربي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، أن أكثر شخص نومه متقطع؛ صاحب الوزن الزائد، ويكون صاحب رقبة ضخمة أو قصيرة، ويقل التنفس وبناءً عليها نسبة الأكجسين تقل في الجسم، ويحدث له قلق.





وأشار عميد معهد القلب السابق، إلى أن هذا الشخص لا ينام نصف ساعة كاملة، وعندما يقوم من النوم؛ يكون ضعيف التركيز، وأكثر عرضة لضغط الدم المرتفع، ويحدث له اختلال في ضربات القلب، مستدركا أن: "هناك بعض الحالات يحدث لها ذبذبة أذنية".





وأوضح عميد معهد القلب السابق، أن هناك دراسات تمت عن النوم، تشير إلى أن له علاقة بكهرباء القلب، وكشفت عن ساعات النوم لا بد ألا تقل عن 7 ساعات وهى المعدل المتوسط والجيد للنوم في اليوم للشخص.





واستطرد الدكتور، أن أهم شيء نوعية النوم ويكون النوم عميقا لا يقل على 7 ساعات، لافتا إلى أن النوم نعمة كبيرة ولو لم ينم الإنسان لمدة 3 أيام تحدث له حالة من الهلوسة شديدة جدا.