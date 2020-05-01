هلاوس.. جمال شعبان يحذر من عدم النوم ل ٧٢ ساعة.. فيديو

كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، عن أهمية النوم ليلًا، مؤكدا أن أهم شيء في النوم أن يكون نوما عميقا لكي يستفاد منه جسم الإنسان.

وأضاف شعبان، في حوار ببرنامج "علمني ربي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، أن الليل للسكن والنهار للمعيشة، مشيرا إلى أن عدد ساعات النوم للشخص لكي ينعم براحة وصحة لا تقل عن 7 ساعات.





وأوضح عميد معهد القلب السابق، أن هناك دراسات تمت عن النوم تشير إلى أن النوم له علاقة بكهرباء القلب، وكشفت عن ساعات النوم لا بد ألا تقل عن 7 ساعات وهى المعدل المتوسط والجيد للنوم في اليوم للشخص.





وتابع الدكتور، أن أهم شيء نوعية النوم ويكون النوم عميقا لا يقل على 7 ساعات، لافتا إلى أن النوم نعمة كبيرة ولو لم ينم الإنسان لمدة 3 أيام تحدث له حالة من الهلوسة شديدة جدا.