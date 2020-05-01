AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هلاوس.. جمال شعبان يحذر من عدم النوم ل ٧٢ ساعة.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:21 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار

كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، عن أهمية النوم ليلًا، مؤكدا أن أهم شيء في النوم أن يكون نوما عميقا لكي يستفاد منه جسم الإنسان.

 

وأضاف شعبان، في حوار ببرنامج "علمني ربي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، أن الليل للسكن والنهار للمعيشة، مشيرا إلى أن عدد ساعات النوم للشخص لكي ينعم براحة وصحة لا تقل عن 7 ساعات.


وأوضح عميد معهد القلب السابق، أن هناك دراسات تمت عن النوم تشير إلى أن النوم له علاقة بكهرباء القلب، وكشفت عن ساعات النوم لا بد ألا تقل عن 7 ساعات وهى المعدل المتوسط والجيد للنوم في اليوم للشخص.


وتابع الدكتور، أن أهم شيء نوعية النوم ويكون النوم عميقا لا يقل على 7 ساعات، لافتا إلى أن النوم نعمة كبيرة ولو لم ينم الإنسان لمدة 3 أيام تحدث له حالة من الهلوسة شديدة جدا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عميد معهد القلب السابق يكشف عن أفضل 10 أطباء فى العالم

اتبعها فورًا.. جمال شعبان يوضح أهم 9 خطوات لتقوية المناعة ضد كورونا

جمال شعبان: أنصح بعض مرضى القلب بالصيام.. فيديو

جمال شعبان ينصح بتقليل تناول العيش و الملح للوقاية من أمراض القلب

ترشيحاتنا

عداد كورونا في مصر: 5895 حالة بالفيروس .. 406 وفيات

للمتعافين من كورونا.. دعوة للتبرع بـ 1.5 لتر دم لإنقاذ مصابي الفيروس

متحدث الجيش الإسرائيلي يعلق على مسلسل النهاية

السفير الأمريكي: الولايات المتحدة تقف مع مصر.. والإرهابيون انتهكوا حرمة شهر رمضان

نبأ سار .. تفاصيل جديدة فى ملف عودة الدوري الممتاز

بشرى سارة.. الإمارات تعلن اكتشاف علاج مبتكر لـ كورونا بالخلايا الجذعية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اذهب للمستشفى حالا.. 5 أعراض خطيرة لـ فيروس كورونا

لا يستحب تناولها .. أضرار القهوة على مرضى السكر

شاهد .. تويوتا راف فور معدلة بواجهة لامبورجيني اوروس