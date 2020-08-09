التين الشوكي يقوي عضلة القلب

وجدت إحدى الدراسات أن مستخلص التين يقلل من ضغط الدم في الفئران ذات ضغط الدم الطبيعي ، وكذلك أولئك الذين لديهم مستويات مرتفعة.





ومع ذلك ، في دراسة لمدة 5 أسابيع على 83 شخصًا يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار (LDL) ، لاحظ الباحثون أن أولئك الذين أضافوا حوالي 14 تين مجفف (120 جرامًا) إلى نظامهم الغذائي يوميًا لم يكن لديهم تغييرات في مستويات الدهون في الدم ، مقارنةً بمجموعة تحكم.





هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات البشرية لفهم العلاقة بين التين وصحة القلب بشكل أفضل.

كما أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات تحسينات في إجمالي الكوليسترول ، والكوليسترول الجيد (الجيد) ، ومستويات الدهون الثلاثية عند استكمالها بمستخلص أوراق التين.