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التين الشوكي يقوي عضلة القلب

الأحد 09/أغسطس/2020 - 06:03 ص
فاكهة تقوي عضلة القلب
فاكهة تقوي عضلة القلب
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أسماء عبد الحفيظ
يجهل الكثير من الأشخاص تناول فاكهة منتشرة حاليا فى الأسواق، تقوي عضلة القلب.. أكد موقع هيلثي أن تناول، التين الشوكي فعال لصحة القلب.

وفقا لما نشره الموقع، فإن التين الشوكي يعمل على تحسين ضغط الدم ومستويات الدهون في الدم ، مما يساعد على تحسين صحة الأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وجدت إحدى الدراسات أن مستخلص التين يقلل من ضغط الدم في الفئران ذات ضغط الدم الطبيعي ، وكذلك أولئك الذين لديهم مستويات مرتفعة.

كما أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات تحسينات في إجمالي الكوليسترول ، والكوليسترول الجيد (الجيد) ، ومستويات الدهون الثلاثية عند استكمالها بمستخلص أوراق التين.

ومع ذلك ، في دراسة لمدة 5 أسابيع على 83 شخصًا يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار (LDL) ، لاحظ الباحثون أن أولئك الذين أضافوا حوالي 14 تين مجفف (120 جرامًا) إلى نظامهم الغذائي يوميًا لم يكن لديهم تغييرات في مستويات الدهون في الدم ، مقارنةً بمجموعة تحكم.

هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات البشرية لفهم العلاقة بين التين وصحة القلب بشكل أفضل.
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