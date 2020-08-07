الأسباب والأعراض.. كل ما تريد معرفته عن التهاب عضلة القلب الفيروسي

كما يمكن أن يؤدى إلتهاب عضلة القلب الفيروسي إلى

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مدرس امراض القلب والأوعية الدموية، استشاري قسطرة القلب والشرايين التاجية، عن أبرز الأعراض التى تدل على الأصابة بـ

كشف الدكتور إبراهيم يسري، مدرس امراض القلب والأوعية الدموية، استشاري قسطرة القلب والشرايين التاجية، عن أبرز الأعراض التى تدل على الأصابة بـ التهاب عضلة القلب الفيروسي، و تتمثل في ...

- ألم الصدر

-ضيق في التنفس

-احتباس السوائل وتورم الساقين، والكاحلين، والقدمين

- الشعور بـ الإرهاق

- الصداع، أو آلام الجسم، أو آلام المفاصل، أو الحمى، أو التهاب الحلق، أو الإسهال

-اضطراب نظم القلب

وأضاف إبراهيم يسري، أن تتعدد الأسباب التى تؤدي إلى التهاب عضلة القلب الفيروس، وأهمها ..



