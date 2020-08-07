الأسباب والأعراض.. كل ما تريد معرفته عن التهاب عضلة القلب الفيروسي

التهاب عضلة القلب الفيروسي من الأمراض المنتشرة في العالم و يحتاج إلى تشخيص مبكر و وعي بالأسباب المؤدية إليه للوقاية من حدوثه ابتداء و يمكن أن يؤثر هذا الألتهاب على عضلة ونظام الكهربائي للقلب، مما يقلل من قدرة القلب على الضخ ويتسبب في حدوث اضطراب نظم القلب.
كما يمكن أن يؤدى إلتهاب عضلة القلب الفيروسي إلى تكون الجلطات في القلب، مما يؤدي إلى حدوث سكتة دماغية أو نوبة قلبية وذلك نتيجة عدم وصول الدم بشكل كافي فى انحاء الجسم.
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كشف الدكتور إبراهيم يسري، مدرس امراض القلب والأوعية الدموية، استشاري قسطرة القلب والشرايين التاجية، عن أبرز الأعراض التى تدل على الأصابة بـ التهاب عضلة القلب الفيروسي، و تتمثل في ...
-ألم الصدر
-ضيق في التنفس
-احتباس السوائل وتورم الساقين، والكاحلين، والقدمين
- الشعور بـ الإرهاق
- الصداع، أو آلام الجسم، أو آلام المفاصل، أو الحمى، أو التهاب الحلق، أو الإسهال
-اضطراب نظم القلب
وأضاف إبراهيم يسري، أن تتعدد الأسباب التى تؤدي إلى التهاب عضلة القلب الفيروس، وأهمها ..
- يشيع ارتباط العديد من الفيروسات بالتهاب عضلة القلب، بما فيها الفيروسات التي تحدث الزكام والتهاب الكبد الفيروسي B وC؛ وفيروس الهربس البسيط.
-العدوى المعوية ،والحصبة الألمانية
-الأشخاص المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، وهو الفيروس الذي يؤدي إلى مرض لإيدز.
-تناول الأدوية و العقاقير غير المشروعة التي قد ينتج عنها رد فعل تحسسي أو تسممي. وهذا يشمل العقاقير المستخدمة لعلاج السرطان؛ والمضادات الحيوية مثل البنسلين وعقاقير السلفوناميد؛ وبعض الأدوية المضادة للنوبات الصرعية؛ والمواد غير المشروعة، مثل الكوكايين.
-المواد الكيميائية أو الإشعاع يمكن أن تلتهب عضلة القلب أحيانًا بسبب التعرض لبعض المواد الكيميائية، مثل أول أكسيد الكربون، والإشعاع.
وتابع: لا توجد طريقة وقاية محددة لالتهاب العضلة القلبية ولكن مع ذلك، قد يساعد اتخاذ هذه الخطوات منع العدوى:
-تجنب الأشخاص المصابين بمرض فيروسي أو مرض مشابه للإنفلونزا حتى يتم تعافيهم. إذا كنت تعاني من أعراض فيروسية، فحاول ألا تعرض الآخرين للعدوى.
-يمكنك اتباع نظام نظافة جيد ، يساعد غسل اليدين بانتظام في منع انتشار الأمراض.
-تجنب السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
-لا تستخدم العقاقير غير المشروعة.
-احصل على اللقاحات وكن مطلعًا على اللقاحات الموصى بها