استشاري يكشف الأسباب الحقيقية لحدوث مشاكل في عضلة القلب.. فيديو





وأكد الدكتور حسام فوزي خلال استضافته في ندوة صدى البلد، أن الإجهاد العضلي والذهني مفيد، لأن القلب ليس مجرد مضخة للدم فقط، بل يتأثر بكل ما يفعله الشخص، فالحالة التي تسيطر على الشخص أثناء عمله مرتبطة بصحة القلب.





وأوضح استشاري القلب، أنه إذا كنت تعمل لساعات طويلة ولا تشعر بالضغط أو الحزن فهنا لا يحدث أي ضرر للقلب، لكن العمل تحت ضغط و توتر ومشاكل وقلة النوم قد تسبب مشكلة في عضلة القلب.

أكد الدكتور حسام فوزي استشاري القلب والأوعية الدموية، أن الإجهاد غير مضر بصحة القلب كما هو شائع، لكنه على العكس تمامًا يفيد عضلة القلب.