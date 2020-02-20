النهجان وتورم الساقين.. 6 علامات تنذرك بـ هبوط عضلة القلب

تنقبض في اليوم حوالي ١٠٠ ألف مرة لإمداد تريليونات الخلايا بالغذاء والأكسجين.

، استشارى أمراض القلب، عميد المعهد القومي للقلب سابقا، إن

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وأضاف جمال شعبان، في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أن القلب يمكن أن يتعرض لبعض المشاكل والمضاعفات، وهو ما يجعله لا يعمل بالشكل المطلوب منه، وتسمى هذه المشكلة "هبوط عضلة القلب"، ومن أبرز المضاعفات التي تحدث لعضلة القلب، ما يلي:





- فشل القلب و يحدث عندما يفشل القلب في الانقباض والانبساط

- هبوط القلب الانقباضي، وهو فشل في القلب مع تمدد عضلة القلب

- هبوط القلب الانبساطي فشل القلب مع احتفاظ القلب بوظيفته الانقباضية





وأشار جمال شعبان، إلى أبرز الأعراض التي تشير بحدوث هبوط عضلة القلب ووظيفة القلب ، وبأنه لا يعمل بالشكل السليم والمطلوب منه، أهمها:





1- النهجان تختلف درجاته حسب درجة هبوط العضلة

2- الأرق

3- صعوبة في الهضم

4- تورم في الساقين

5- قراءات الوظيفة الانقباضية لعضلة القلب تتعدى ٣٥٪؜.

6- تورم الساقين.



