النهجان وتورم الساقين.. 6 علامات تنذرك بـ هبوط عضلة القلب

قال الدكتور جمال شعبان، استشارى أمراض القلب، عميد المعهد القومي للقلب سابقا، إن عضلة القلب هي العضلة الوحيدة التي تعمل بلا توقف على مدار عمر الإنسان، حيث إنها تنقبض في اليوم حوالي ١٠٠ ألف مرة لإمداد تريليونات الخلايا بالغذاء والأكسجين.
إقرأ ايضا:
يعزز الدورة الدموية.. فوائد مذهلة لـ مشروب الكاكاو الساخن
كارثة.. مخاطر غير متوقعة لوضع المكياج أثناء الحمل
وأضاف جمال شعبان، في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أن القلب يمكن أن يتعرض لبعض المشاكل والمضاعفات، وهو ما يجعله لا يعمل بالشكل المطلوب منه، وتسمى هذه المشكلة "هبوط عضلة القلب"، ومن أبرز المضاعفات التي تحدث لعضلة القلب، ما يلي:
- فشل القلب و يحدث عندما يفشل القلب في الانقباض والانبساط
- هبوط القلب الانقباضي، وهو فشل في القلب مع تمدد عضلة القلب
- هبوط القلب الانبساطي فشل القلب مع احتفاظ القلب بوظيفته الانقباضية
وأشار جمال شعبان، إلى أبرز الأعراض التي تشير بحدوث هبوط عضلة القلب ووظيفة القلب، وبأنه لا يعمل بالشكل السليم والمطلوب منه، أهمها:
1- النهجان تختلف درجاته حسب درجة هبوط العضلة
2- الأرق
3- صعوبة في الهضم
4- تورم في الساقين
5- قراءات الوظيفة الانقباضية لعضلة القلب تتعدى ٣٥٪.
6- تورم الساقين.
وأكد جمال شعبان، أن علاج ضعف عضلة القلب يعتمد على العلاج الدوائي، ومدرات البول لتحسين النهجان، واللجوء إلى تركيب الدعامات، واستخدام المنظم الثلاثي.