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مرأة

تقوية عضلة القلب.. 6 حيل تحمى الإنسان من السكتات القلبية

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:00 ص
القلب
القلب
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لمياء الياسين
النوبات القلبية  أو السكتات  القلبية المفاجئة خطر يهدد حياة البشر فى أى لحظة.. إليك مجموعة قواعد يجب الالتزام بها  لتقوية عضلات القلب  يقدمها موقع بولد سكاى الهندى. 

1. ابتعد عن الخمول .. فهو يؤدى إلى  أمراض مزمنة مختلفة مثل مرض السكري والسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية.

2. تقليل دهون البطن .. يحمي من خطر الإصابة بالكوليسترول والدهون الثلاثية  ويساعد الشخص على تحسين نوعية حياته.

 3. ممارسة الرياضة .. يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب ومنحط ضغط دم طبيعي.

4. الإقلاع عن التدخين .. تحتوي السجائر على النيكوتين الذي يرفع ضغط الدم ومعدل ضربات الجسم عند استهلاكه.

5.  نظامًا غذائيًا صحيًا .. تلعب التغذية دورًا حيويًا في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية

6. حافظ على مواعيد نومك .. لحفاظ على توقيت النوم مهم جدًا للوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب. وفقًا لدراسة مقاطعة ألاميدا ، فإن الأشخاص الذين ينامون لأقل من 4 ساعات أكثر عرضة لثلاث مرات من أمراض القلب من الأشخاص الذين لديهم 8 ساعات من النوم.

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