AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بدون أدوية.. أسرع حيل تخلصك من الكوليسترول

الإثنين 23/مارس/2020 - 07:00 ص
كوليسترول
كوليسترول
Advertisements
لمياء الياسين
  • تبحثين عن وصفات وعلاجات سريعه للتخلص من الكوليسترول والدهون الثلاثية بدون أدوية وبعلاجات طبيعية سريعه من مطبخك إليك أسرع وصفات لا تترددى فى تجربتها يقدمها موقع برايت سايد تعمل على ضبط الكوليسترول فى الدم وحمايتك من أمراض القلب.
  • وصفة أوراق الكارى والجنزبيل:
    7-8 أوراق كاري طازجة أو المجففة
    ملعقة من الجنزبيل

  • اقرأ أًيضًا :

  • الطريقة:
    أغلى المكونات جيدا وقومى بتصفيتها وتركها جانبا حوالى 5 إلى 10 دقائق على نار هادئة ثم تناول المشروب كل صباح على معدة فارغة و يجب عليكِ القيام بذلك يوميا لبضعة أيام.
  • إليك مشروب سريع يحميك من تراكم الدهون حول الشرايين وتنظيف الجسم من السموم بسرعه غير متوقعه يقدمه موقع بولد سكاى الهندى.
  • وصفة الجنزبيل والثوم:
  • مكونات المشروب ..
  • 250 مل عصير الزنجبيل -
  • - 250 مل من هريس الثوم
  • -- 250 مل من عصير الليمون
  • - 250 مل خل التفاح
  • - - 5 ملاعق كبيرة عسل
  • طريقة تحضير الوصفة:

تخلط جميع المكونات باستثناء العسل، وتطهى على نار متوسطة لمدة 30 دقيقة  وتحرك باستمرار ويرفع من النار  ويترك جانبا حتى يبرد تماما ثم أضيفي  العسل، وامزجى، واسكبيه في زجاجة نظيفة. يمكنك تخزين هذا المشروب في الثلاجة لمدة 1-2 شهر.

تناول ملعقة واحدة من هذا المشروب كل صباح على معدة فارغة.

الثوم والعسل يقللان من ضغط الدم ومستوى الكوليسترول. الزنجبيل يمنع أمراض القلب. الليمون ينظم دقات القلب. خل التفاح الطبيعي يزيل السموم من الجسم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الطماطم والحبهان..١٤ وصفة للتخلص من التهاب الحلق

بدون أدوية ..أرخص مكون طبيعي للقضاء على الكرش

بدون أدوية.. 5 أطعمة بالمنزل تعالج البحة الصوتية

عصير العنب و الثوم.. أطعمة تعالج بحة الصوت

تحول جسمك لماكينة حرق .. 3 حيل خارقة مجربة

خل التفاح.. 4 فوائد و5 استخدامات غير متوقعة

ترشيحاتنا

بعد شفاء 29 مصابا بـ كورونا.. شاهد رد فعل طاقم مستشفى الحجر الصحي بـ إسنا

الذهب يسقط في أسبوع .. أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 23-3-2020

بملابس غريبة.. سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

أخبار الفن| حقيقة وفاة محمود ياسين .. أول ظهور إعلامي لراقصة الكورونا.. وقف تصوير مسلسلات رمضان

كتبت وصيتها على الفيسبوك.. مصرية تصاب بـ كورونا في إيطاليا

كوفي يكشف عن كواليس فشل انتقاله للأهلي مرتين.. ودور وليد سليمان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غريبة.. سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بشعر مموج.. ابنة طلعت زكريا تثير الجدل

امتنع عن السكر.. 10 تعليمات تحميك من الإصابة بالكورونا