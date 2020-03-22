ملعقة يوميا من تلك البذور تحارب الكوليسترول وترفع مناعتك

هناك فوائد غير متوقعة لـ فاكهة البابايا وبذورها، فهى تخلصك من أمراض الكوليسترول وضغط الدم وغيرها من الأمراض.





إليك أبرز فوائدها لجسمك إذا تناولتها مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.





هذه الفاكهة غنية بالألياف مما يساعد على خفض نسبة الكوليسترول المرتفعة.







إلى جانب ذلك، تساعد مضادات الأكسدة والفيتامينات على منع أمراض القلب.