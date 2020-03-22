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مرأة

ملعقة يوميا من تلك البذور تحارب الكوليسترول وترفع مناعتك

الأحد 22/مارس/2020 - 10:46 ص
بذور
بذور
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لمياء الياسين
هناك فوائد غير متوقعة لـ فاكهة البابايا وبذورها، فهى تخلصك من أمراض الكوليسترول وضغط الدم وغيرها من الأمراض.

إليك أبرز فوائدها لجسمك إذا تناولتها مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

1. تخفض الكوليسترول.
هذه الفاكهة غنية بالألياف مما يساعد على خفض نسبة الكوليسترول المرتفعة.

إلى جانب ذلك، تساعد مضادات الأكسدة والفيتامينات على منع أمراض القلب.

2. تعزز المناعة
تحتوي هذه الفاكهة أيضًا على فيتامينات A وC وE التي هي مغذيات ضرورية لجهاز المناعة، إنه رائع لجسمك ويساعد على إبقاء جهاز المناعة على المسار الصحيح.

3. يقلل من الالتهاب
البابايا لها خصائص مضادة للالتهابات، يمكن أن تكون هذه مفيدة حقًا لمحاربة الجلد الملتهب ومشكلات مثل التهاب المفاصل وآلام المفاصل والنقرس والربو.

4. تنظم ضغط الدم
يحدث هذا بفضل وجود الكاربين في البابايا، والمسئول عن خفض ضغط الدم.

على الجانب الآخر، تعد  بذور البابايا ذات فائدة قوية جدا، لذا ينصح بالبدء في تناول ملعقة كبيرة في اليوم، وبمجرد أن يعتاد عليها جسمك، يمكنك تناول 2 في اليوم.

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