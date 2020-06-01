منها السكر والضغط .. أسباب ضعف عضلة القلب .. شاهد

كشف الدكتور حسام فوزي استشاري أمراض القلب والقسطرة ، أن ضعف عضلة القلب مشكلة شائعة في ظل انتشار أمراض القلب، وقد يكون ضعف تضخمي وصعوبة ضخ الدم، أو ضعف العضلة ويكبر حجمها وتقل كفاءتها.





وأوضح الدكتور حسام فوزي في برنامج استشارة على موقع صدى البلد، أن أسباب ضعف عضلة القلب عديدة ومختلفة، منها ضغط الدم المرتفع، وارتفاع نسبة السكر في الدم، بالإضافة إلى كافة أمراض القلب.





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وأشار إلى أن أكثر سبب وراء ضعف عضلة القلب هو أمراض الشريان التاجي والجلطات، حيث يقل الدم الذي يصل للقلب، فتعضف عضلة القلب بشكل تدريجي.





كما أوضح استشاري أمراض القلب، إلى أنه أحيانا يكون ضعف القلب نتيجة أمراض مناعية أو نتيجة الحمل لدى بعض النساء، وكذلك مرض السكر قد يتسبب في ضعف عضلة القلب .



