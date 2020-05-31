العضلة والصمامات.. مخاطر أمراض القلب على الحامل.. فيديو





وأوضح الدكتور حسام فوزي في برنامج استشارة على موقع صدى البلد، أن النساء اللاتي يعانين من مشاكل بالقلب يحتاجن إلى متابعة حالتها مع الطبيب قبل الحمل خاصة اللاتي يعانين من مشاكل الشرايين التاجية وعضلة القلب والصمامات.





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وأشار إلى أن ضيق الصمامات من أكبر المشاكل التي تواجه المرأة الحامل، كذلك اللاتي أجرين عمليات قلب مفتوح، تحتاج متابعة جيدة وتناول أدوية القلب والسيولة لإتمام فترة الحمل دون مخاطر.





وكشف الدكتور حسام فوزي استشاري أمراض القلب، أن بعض الحوامل قد تحدث لهم مشاكل بالقلب أثناء فترة الحمل مثل اعتلال عضلة القلب بسبب الهرمونات التي تخرج من المشيمة، كذلك يمكن يمكن أن تعرض المرأة الحامل جلطات في الساقين والشريان الرئوي نتيجة عدم الحركة.