أمراض صمامات القلب ليست قاتلة.. جمال شعبان يكشف عن أهم الأعراض ..فيديو

أكد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أن أمراض صمامات القلب ليست قاتلة، كما يمكن علاجها بالدواء أو قد يتم اللجوء لعمليات القسطرة أو الجراحة.
وأضاف "شعبان"، خلال برنامج «ربي زدني علما» عبر فضائية «صدى البلد»، أن الصمام المترالي قد يحدث به ارتخاء وهناك نسبة كبيرة من الشباب مصابة بالارتخاء، وهو مرض حميد؛ خاصة حينما لا يكون هناك درجة ارتجاع.
وتابع عميد معهد القلب السابق، أنه يجب على مصابي الصمام المترالي الذهاب إلى طبيب الأسنان دون استشارة طبيب القلب، فمشكلات الأسنان قد تؤدي إلى انتقال ميكروب للصمام المصاب.
وأشار مدير معهد القلب الأسبق، إلى أن صمامات القلب أربعة، ويمكن علاجها من خلال طرق عدة، مشيرا إلى أن مرض صمام القلب في الماضي كان خطيرا ويعني انتهاء الحياة للمريض به.
وقال الدكتور جمال شعبان إن سلامة الأسنان مرتبطة بالقلب، من الممكن أن يتحرك ميكروب من الأسنان يذهب لصمام فيه ارتخاء وارتجاع.