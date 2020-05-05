أمراض صمامات القلب ليست قاتلة.. جمال شعبان يكشف عن أهم الأعراض ..فيديو

وأضاف "شعبان"، خلال برنامج «ربي زدني علما» عبر فضائية «صدى البلد»، أن الصمام المترالي قد يحدث به ارتخاء وهناك نسبة كبيرة من الشباب مصابة بالارتخاء، وهو مرض حميد؛ خاصة حينما لا يكون هناك درجة ارتجاع.

فمشكلات الأسنان قد تؤدي إلى انتقال ميكروب للصمام المصاب.

عميد معهد القلب السابق، أنه يجب على





وأشار مدير معهد القلب الأسبق، إلى أن صمامات القلب أربعة، ويمكن علاجها من خلال طرق عدة، مشيرا إلى أن مرض صمام القلب في الماضي كان خطيرا ويعني انتهاء الحياة للمريض به.



