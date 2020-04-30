جمال شعبان: حبوب منع الحمل قد تتسبب في جلطات أوردة الساق.. فيديو

قال الدكتور جمال شعبان استشارى أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، إن تناول حبوب منع الحمل من الممكن أن يرفع ضغط الدم وتسبب في جلطات اوردة الساق.





وأضاف جمال شعبان في برنامجه " ربي زدني علما " المذاع على قناة " صدى البلد"،: " السيدات التي تتناول حبوب منع الحمل يجب أن تتابع ضغط الدم لتفادي الإصابة بجلطات في الساق".





وتابع جمال شعبان: " لو لقيتي ارتفاع في ضغط الدم وانتي بتاخدي حبوب منع الحمل لازم تستشير الطبيب كي لا تصابي بـ جلطة في الأوردة العميقة وقد تتحرك وتسبب جلطة في الرئة ".





وتابع جمال شعبان: "المرأة عاطفية وبالتالي متوسط ضربات القلب للمرأة أسرع بحوالي 8 ضربات في الدقيقة عن معدل ضربات القلب بالنسبة للرجل".





وأكمل جمال شعبان: "النشاط الكهربائي للبطارية القلب لدى المرأة أسرع من قلب الرجل وسرعة التعافي من الشرارة الكهربائية لدى المرأة أسرع من الرجل".





ولفت جمال شعبان: "شرايين قلب المرأة أصغر من شرايين قلب الرجل، قلب المرأة به حماية فسيولوجية".