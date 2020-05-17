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جمال شعبان يكشف وظائف عضلة القلب ..فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 08:08 م
الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان
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حمزة شعيب
أكد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أن المريض المصاب بروماتيزم القلب نتيجة ارتفاع في الحرارة قد يكون مصابا بالتهاب في بطانة القلب.

وأوضح "جمال شعبان"، خلال برنامجه "رب زدني علما" المذاع عبر شاشة فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، أن أهم عرض لأمراض القلب هو الخفقان والشعور بضربات القلب، والشعور بالنهجان عند بذل مجهود، أما الشعور بالنهجان دون مجهود فهو ناتج عن الأمراض الصدرية لا القلبية.

وأشار إلى أن ضغط الدم المرتفع يحتاج إلى علاج مدى الحياة حتى لا يؤثر على القلب، لافتًا إلى أن أمراض ضغط الدم، والحمى الروماتيزمية، وانسداد الشريان التاجي، وزيادة ضربات القلب أحد مسببات ضعف عضلة القلب وقد تأتي للمريض دون أسباب.


ونوه بأن القلب وظيفته في جسم الإنسان ضخ الأكسجين والغذاء لكل خلايا الجسم التي تتكون من أكثر من 3 تريليونات خلية حيث يعمل على مدار الساعة سواء في النوم أو اليقظة، معلقًا "القلب لا يُسمح له بالراحة بينما العقل يسمح".

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