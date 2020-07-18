بسبب التوتر.. كل ما تود معرفته عن اعتلال عضلة القلب أثناء تفشي كورونا

وجد باحثو كليفلاند كلينك عددًا متزايدًا من أمراض القلب المرتبطة بالتوتر في جميع أنحاء العالم وأثبتت الدراسات أن هناك زيادة كبيرة في المرضى الذين يعانون من اعتلال عضلة القلب الإجهاد ، والمعروف أيضًا باسم "متلازمة القلب المكسورة" خلال تفشي فيروس كورونا.
ووفقا لموقع healthline، الإجهاد واعتلال عضلة القلب هو حالة القلب مؤقتة وهذا ما الناجمة عن المواقف العصيبة والعواطف المتطرفة وتشابه الأعراض مع النوبة القلبية ، مثل ألم الصدر وضيق التنفس.
ووجد البحث أن هناك زيادة كبيرة في المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم باعتلال عضلة القلب - 7.8 في المئة مقارنة مع 1.7 في المئة قبل الوباء.
كان لدى أولئك الذين عانوا من اعتلال عضلة القلب أثناء الوباء فترة أطول في المستشفى ومن المثير للاهتمام أن جميع المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم باعتلال عضلة القلب الإجهادي أثبتت سلبيتهم لـ COVID-19.
ووفقا لموقع healthline، الإجهاد واعتلال عضلة القلب هو حالة القلب مؤقتة وهذا ما الناجمة عن المواقف العصيبة والعواطف المتطرفة وتشابه الأعراض مع النوبة القلبية ، مثل ألم الصدر وضيق التنفس.
ووجد البحث أن هناك زيادة كبيرة في المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم باعتلال عضلة القلب - 7.8 في المئة مقارنة مع 1.7 في المئة قبل الوباء.
كان لدى أولئك الذين عانوا من اعتلال عضلة القلب أثناء الوباء فترة أطول في المستشفى ومن المثير للاهتمام أن جميع المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم باعتلال عضلة القلب الإجهادي أثبتت سلبيتهم لـ COVID-19.