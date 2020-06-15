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للوقاية من أمراض القلب والاكتئاب .. إليك 17 طعاما تحتوي على فيتامين ب 6

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:48 م
اسماء محمد
يلعب فيتامين ب 6 دورا كبيرا فى الحماية من أمراض القلب التى تعد أهم أسباب الوفاة فى العالم، كما يساعد بناء خلايا الدم الحمراء والوقاية من بعض الأمراض المرتبطة بالجهاز العصبي مثل الاكتئاب وعدم التركيز وفقدان الذاكرة.

ووفقًا  للمعاهد الوطنية للصحة تحتاج الفتيات فى سن المراهقة والحوامل والمرضعات إلى تناول فيتامين ب 6 يوميًا بكميات كافية لتوفير 2 مجم منه للجسم. 

وللتمكن من الحصول على فيتامين ب 6 بشكل طبيعي وبكميات كافية عرض موقع "everydayhealth " اهم الأطعمة التى توفر فيتامين ب 6 للجسم بصورة كافية، وهى:
- الفاصوليا بجميع أنواعها
- كبد البقر الطازج
- الجزر
- الجبنة الطبيعية
- الدجاج
- الموز
- نخالة " الردة"
- الأرز البني
- الحبوب المدعمة الجاهزة للأكل
- العدس
- الحليب
- سمك السالمون والتونة 
- دقيق الحبوب الكاملة
- الجمبري
- السبانخ
- بذور عباد الشمس
- الديك رومي

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