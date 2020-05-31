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مرأة

مضادات الاكتئاب أبرزها.. أدوية تهددك بتأخر الدورة الشهرية

الأحد 31/مايو/2020 - 04:13 م
مضادات الاكتئاب ابرزها..
مضادات الاكتئاب ابرزها.. ادويةتهددك بتأخر الدورة الشهرية
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اسماء محمد
تعد الدورة الشهرية لدى المرأة من الأشياء المهمة جدا في حياتها حيث ان اي خلل او اضطراب يحدث بها يعرضها لفقدان القدرة على الانجاب والحرمان من الامومة.

وفي بعض الاحيان تلاحظ المرأة او حتى بعض الفتيات تأخر الدورة عن موعدها عدة ايام بل قد تمتد لأكثر من شهر مما يصيب المرأة بقلق خاصة اذا لم تكن حاملا.

ذكر موقع " verywellhealth" ان بعض الادوية التى تتناولها النساء لعلاج بعض المشكلات الصحية قد تؤثر على الدورة الشهرية وتتسبب في انقطاعها مؤقتا.

ابرز الادوية التى تتسب في تأخر الدورة الشهرية انقطاعها بشكل مؤقت ، هى: مثل مضادات الاكتئاب ، ومضادات الذهان ، وأدوية الغدة الدرقية ، ومضادات الاختلاج ، وبعض أدوية العلاج الكيميائي ، في غياب الدورة الشهرية أو تأخيرها. ﻿

ليس هذا فحسب بل يمكن تؤثر موانع الحمل الهرمونية مثل Depo-Provera و MiniPill فقط التي تحتوي على البروجسترون و Mirena IUD و Nexplanon على دورة الشهرية.

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