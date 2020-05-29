بدون وجع.. نصائح للتخلص من مشاكل الدورة الشهرية

تمر المرأة بالعديد من التغيرات الجسدية والهرمونية في حياتها ، وبينما يكون بعضها سلسًا ، ولكن البعض الآخر يمكن أن يسبب مضاعفات.





تميل الدورات الشهرية ، على سبيل المثال ، إلى أن تكون مصحوبة بفترات غير منتظمة ، ونزيف مفرط ، وألم وتشنجات كل شهر ، عندما يسقط الرحم البطانة في حالة عدم وجود حمل ، ينتج عنه فترة أو الحيض ، والتي تستمر لمدة خمسة أيام في المتوسط. تتراوح الدورة العادية من 21 إلى 35 يومًا ويمكن أن يستمر النزيف من يومين إلى سبعة أيام. لذا ، تشير الفترة المنتظمة إلى أن المرأة تبويض كل شهر.





وقد يوصي بأنواع مختلفة من العلاج لمشاكل الدورة الشهرية . وهذا يشمل تغذية الأعشاب وتغذيتها بالإضافة إلى علاجات التجديد ، كما يوضح الدكتور بارتاب تشوهان، مدير جيفا أيورفيدا. "قد يكون التدليك ودمج التأمل واليوغا مفيدًا أيضًا للتخلص الدائم من المشاكل.













من المهم معالجة مشاكل الحيض هذه لأن المرأة تطرد نسبة كبيرة من نفاياتها وسمومها من خلال هذه العملية. وأوضح الدكتور تشوهان أنه إذا بقيت هذه السموم في الجسم ، فإنها تتسبب في مزيد من الركود والانسداد داخل الجسم.





فيما يلي بعض النصائح التي ستساعد في مكافحة مشاكل الدورة الشهرية





* خذ فص ثوم مهروس مرتين في اليوم خلال الدورة الشهرية.





* عند الإصابة بتقلصات الدورة الشهرية ، تناول ملعقة صغيرة من جل الصبار ممزوجًا بقليل من الفلفل الأسود أو مسحوق القرفة .





* يمكن أن يساعد شرب الشاي العشبي الممزوج بالزنجبيل. يمكنك أيضًا خلط 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل في الماء الدافئ.





* خذ ديكوتيون التالي من اليوم الأول من الدورة الشهرية: اغلي ملعقة صغيرة من بذور الكمون مع كأسين من الماء على نار معتدلة حتى ينخفض ​​الخليط إلى النصف. نخل البذور. أضف ملعقة صغيرة من العسل وشربها دافئة.





* من المفيد استخدام دش التبريد والاستحمام بخشب الصندل والنعناع.





* أدخل التوابل مثل الكمون ، وبذور الحلبة ، والفلفل الأسود ، والقرنفل ، والكزبرة ، والنعناع في نظامك الغذائي.





* أدخل اليقطين والبابايا والخيار والبطاطا والقرنبيط والبازلاء في نظامك الغذائي