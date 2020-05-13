كيف أثر فيروس كورونا على الدورة الشهرية؟ تفاصيل

قال أحد المتخصصين إن أكثر أشكال الدورة الشهرية المتأخرة شيوعًا هي فترة انقطاع الطمث أو الحمل.

وأكد موقع nypost أن فيروس كورونا يسبب الإجهاد والقلق، ما يؤدي إلى أن تأتي الدورة الشهرية مبكرًا أو متأخرا، و