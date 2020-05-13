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مرأة

كيف أثر فيروس كورونا على الدورة الشهرية؟ تفاصيل

الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:00 م
كيف أثر فيروس كورونا
كيف أثر فيروس كورونا على الدورة الشهرية ؟
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حياة عبد العزيز
منذ تفشي الفيروس التاجي كورونا في البلاد، وله أثر كبير على جميع النواحي الحياة، ولا سيما الصحية والنفسية، فأصبح الكثير يعانون من حالات شديدة من القلق والتوتر، حتى وصل الأمر عند السيدات أن الوباء العالمي كوفيد 19 له أثر على الدورة الشهرية.

وأكد موقع nypost أن فيروس كورونا يسبب الإجهاد والقلق، ما يؤدي إلى أن تأتي الدورة الشهرية مبكرًا أو متأخرا، وقال أحد المتخصصين إن أكثر أشكال الدورة الشهرية المتأخرة شيوعًا هي فترة انقطاع الطمث أو الحمل.

وقال أحد أطباء أمراض النساء إن المجتمع الطبي ليس لديه حتى الآن معلومات كافية حول كيفية تأثير فيروس كورونا COVID-19 على الأعضاء الأخرى في جسمك، ولكنه ذكر أن التوتر والقلق الذي يضعه على جسمك يمكن أن يكون لهما تأثيرات وخيمة على الصحة النفسية.

توفي حتى الآن الكثير في المملكة المتحدة بسبب فيروس كورونا، وكافح العديد من الأشخاص الاكتئاب للتعامل مع هذا الوباء العالمي، حيث أشارت الكثير من الدراسات إلى أن الأعراض الشائعة هي الغثيان والإسهال والحمى، وكل ذلك يمكن أن يسبب اضطرابات في الدورة الشهرية.

كما يحدث اضطراب الدورة الشهرية أيضًا بسبب تغيير في النظام الغذائي والروتين خلال الوباء، كما استبدل الكثير من الأشخاص روتينهم المعتاد المتسارع بأسلوب حياة أكثر راحة، بما في ذلك الوجبات المنتظمة وممارسة التمارين الرياضية المتكررة بما في ذلك التدريبات المنزلية، لكن الأطباء يسلطون الضوء على أن هذا تأثير قصير المدى يجب أن يستمر فقط أثناء الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، مع فترات طبيعية تبدأ بعد علاج الفيروس.
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