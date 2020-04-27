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مرأة

أبرزها الإصابة بالسرطان.. 6 أضرار غير متوقعة لتناول حبوب تأخير الدورة الشهرية

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:51 ص
اضرار حبوب منع الدورة
اضرار حبوب منع الدورة الشهرية
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نهى هجرس
قد تلجأ المرأة أحيانًا لأسباب عديدة لتناول بعض الأدوية التي تعمل على تأخير الدورة الشهرية،  ولكن الكثيرات يحجبن عن تناول هذه الحبوب نظرًا عدم معرفتهن بآليتها ومكوناتها، ومدى تأثيرها على الجسم.


ووفقًا لما قدمه موقع "mayoclinic" إليكم أهم الأضرار لتناول حبوب تأخير الدورة الشهرية

- يمكن أن تسبب حبوب منع الدورة الشهرية نزيفا إذا ما تم نسيان تعاطيها فى وقت من الأوقات. 

- يمكن أن تسبب حبوب منع الدورة الشهرية آلام في الرأس

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- تعمل حبوب منع الدورة الشهرية على الإصابة بالدوار

- تسبب حبوب منع الدورة الشهرية حساسية في المناطق الحساسة والصدر

- تعمل حبوب منع الدورة الشهرية على الشعور بالغثيان، وتسبب تغييرات حادة فى المزاج
 
- في حال تم تناول الحبوب لفترة طويلة فهناك احتمال للإصابة بالسرطان
   

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