للسيدات فقط .. أطعمة ضرورية أثناء فترة الدورة الشهرية

تعتبر آلام الدورة الشهرية من أكثر الأمور المزعجة لكثير من الفتيات والسيدات، لا تعلم الكثيرات كيفية التخلص من مشكلة آلام المعدة التي تأتي قبل فترة الدورة الشهرية، وتستمر تلك الآلام المزعجة حتى مع تناول العقاقير الطبية المسكنة، وهو ما يسبب لهم الأرق وعدم القدرة على القيام بالمهام اليومية بصورة سليمة.





أكد موقع " health line " أنه هناك مجموعة من الأطعمة تساعد في التصدى لمشكلة آلام المعدة وتقلصات الرحم في فترة الدورة الشهرية كونها تحتوي على المواد المضادة للفطريات التي تحارب أي مشكلات تتعلق بالمعدة، ومنها، الخيار فيحتوي على نسبة عالية من المياه وكذلك الألياف الطبيعية.





فإن تناول الكوسة يساعد بصورة كبيرة في القضاء على مشكلة آلام المعدة لما تحتويه من مواد مضادة للبكتيريا، بالإضافة إلي ذلك تناول الشمام الذي له خصائص مضادة للفطريات والبكتريا والجراثيم وبالتالى التصدى للكثير من المشكلات الصحية، كما يساعد تناول الخس في القضاء على مشكلات المعدة كونه ملطفا ومهدئًا طبيعيا خاصة وقت الدورة الشهرية .





وبحسب ما ذكر في الموقع، فإن تناول الفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف الطبيعية والتي يأتي على رأسها التين الشوكي، والبطيخ.