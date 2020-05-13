مناعة القطيع.. لماذا وصفتها منظمة الصحة العالمية بالوحشية في مواجهة كورونا؟

عندما بدأ فيروس التاجي



COVID-19 في الانتشار لأول مرة ، لم يكن هناك اشخاص محصنون ضده؛ وهو ما جعله فيروس لا يقاوم، وينتشر بسرعة عبر الأشخاص في جميع أنحاء العالم، لذا سيتطلب إيقافه نسبة كبيرة من الأشخاص المحصنين من الفيروس وهو الأمر الذي يعرف بـ مناعة القطيع.

وهناك العديد من الدراسات والأبحاث، التي تدرس حاليا طرقا جديدة للتصدي لفيروس كورونا، وذلك عبر تقنية مناعة القطيع، حيث يعتقد الخبراء والباحثون انه قد يكون الخيار الأسرع والأفضل للتخلص نهائيا من فيروس كورونا التاجي .





ما هي مناعة القطيع؟





أشار الباحثون من موقع "joseph"، إلى ان مناعة القطيع تعني عندما يكون معظم السكان محصنين ضد الأمراض المعدية، فإن قد يوفر حماية غير مباشرة من الإصابة عندما يكون معظم السكان محصنين ضد الأمراض المعدية، فإن قد يوفر حماية غير مباشرة من الإصابة بفيروس كورونا التاجي ، أو ما تعرف بـ مناعة القطيع (تسمى أيضًا حماية القطيع)، وذلك لحماية أولئك الأشخاص الذين ليسوا محصنين ضد المرض.









إقرأ ايضا | أقل شراسة.. هل سيختفي كورونا قريبا ؟ وعلى سبيل المثال ، إذا كان 80٪ من السكان محصنين ضد فيروس كورونا التاجي ، فإن أربعة من كل خمسة أشخاص يواجهون شخصًا مصابًا بالفيروس لن يمرضوا (ولن ينشروا المرض بعد ذلك)، وبهذه الطريقة ، يتم السيطرة على انتشار الأمراض المعدية، وعادة ما يحتاج 70٪ إلى 90٪ من السكان إلى مناعة لتحقيق مناعة القطيع.





هل يمكن تحقيق مناعة القطيع لمواجهة فيروس كورونا ؟





تم تحقيق مناعة القطيع بالفعل في مواجهة أمراض مثل: الحصبة والنكاف وشلل الأطفال وجدري الماء على الأمراض المعدية التي كانت شائعة جدًا في السابق، ولكنها أصبحت نادرة الآن في الولايات المتحدة، وذلك لأن اللقاحات ساعدت على تحديد مناعة القطيع، ونرى في بعض الأحيان ان تفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات في المجتمعات ذات تغطية اللقاح الأقل لا يتمتعون بحماية القطيع.





بالنسبة للعدوى التي لا تحتوي على لقاح ، حتى لو كان لدى العديد من البالغين فإن المناعة بسبب الإصابة السابقة ، يمكن أن تجعل المرض يستمر في الانتشار بين الأطفال، ويمكن أن يصيب أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، وقد لوحظ هذا في كثير من الأمراض المذكورة قبل تطوير اللقاحات









وتتطور الفيروسات الأخرى (مثل الأنفلونزا) بمرور الوقت ، لذلك توفر الأجسام المضادة من عدوى سابقة حماية لفترة قصيرة فقط من الزمن بالنسبة لـ فيروس سارس- CoV-2 ، وفيروس كورونا التاجي COVID-19؛ حيث ان الفيروسات التاجية الأخرى التي تصيب البشر حاليًا، فيمكننا أن نتوقع أن الأشخاص الذين يصابون بالعدوى سيكونون محصنين لأشهر إلى سنوات من هذا الفيروس.

ما المطلوب لتحقيق مناعة القطيع للقضاء على فيروس كورونا ؟





كما هو الحال مع أي عدوى أخرى من الفيروسات ، هناك طريقتان لتحقيق مناعة القطيع؛ حيث إن نسبة كبيرة من السكان عندما يصابون أو يحصلون على لقاح وقائي، فمن المحتمل أن 70٪ على الأقل من السكان قد أصبحوا محصنين من الفيروس.





في أسوأ الحالات (على سبيل المثال ، إذا لم نقم بإجراء الإبعاد الجسدي أو سن التدابير لإبطاء انتشار فيروس كورونا التاجي CoV-2)، فقد يصيب الفيروس عدد أكبر من الأشخاص في غضون بضعة أشهر، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات.





في أفضل الأحوال ، نحافظ على المستويات الحالية للعدوى، أو حتى نخفض من أعداد المصابين حتى يصبح اللقاح متاحًا، ويتطلب ذلك جهودًا متضافرة من جانب جميع السكان، مع مستوى معين من التباعد الجسدي المستمر لفترة طويلة، على الأرجح لمدة عام أو أكثر، حتى يتم تطوير لقاح فعال للغاية واختباره وإنتاجه بكميات كبيرة.





لماذا وصفت منظمة الصحة العالمية مناعة القطيع بالوحشية ؟





وصفت منظمة الصحة العالمية مناعة القطيع بالوحشية، وذلك لانه سيتعرض الأشخاص أنفسهم، عن قصد، للفيروس؛ كوسيلة لتحقيق المناعة. وبالنسبة للأمراض الأقل حدة ، قد يكون هذا النهج معقولًا، ولكن بالنسبة لفيروس كورونا التاجي COVID-19 فإن الأمر مختلف وخطير بشكل أكبر، والتي يمكن ان يتسبب في وفاة الكثير من الأشخاص.



