بيراميدز يريد ضم محمد صبحي ومصطفى شلبي

كشف الإعلامي أمير هشام، تطورات جديدة في موسم الميركاتو الصيفي، لناديي الزمالك وبيراميدز.

وقال أمير هشام عبر بلس 90: “نادي الزمالك طلب التعاقد مع محمد رضا بوبو لاعب وسط بيراميدز، لكن ناديه رفض رحيله، وأيضا من الصعب انتقال محمود زلاكة إلى الأبيض”.

وتابع: “بيراميدز لازال يريد ضم محمد صبحي، ومحمود صابر موجود في الصفقة”.

وأضاف: “جون ادوارد اجتمع مع مصطفى شلبي وسيد نيمار وأبلغهم بصعوبة الحصول على فرصة في الفريق الموسم المقبل، وتفهم اللاعبان الموقف، سيد نيمار قريب من حسم صفقة انتقاله للبنك الأهلي”.

وتابع: “بيراميدز مهتم بمصطفى شلبي وقد يضعه ضمن صفقة تبادلية”.

واستكمل: “إصابة أحمد حسام مدافع الزمالك ساهمت في إرباك الحسابات داخل النادي، خصوصا ان النية كانت تتجه لرحيل صلاح مصدق وضم لاعب اجنبي بدلا منه”.

واختتم: “الزمالك يسعى لضم محمد ربيعة لاعب سموحة في الموسم الجديد في ظل الاصابة الأخيرة للاعب”.