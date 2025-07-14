منتخب مصر لكرة السلة يهزم كوت ديفوار وديا استعدادا لـ"الأفروباسكت"

حقق المنتخب الوطني لكرة السلة للرجال فوزا صعبا على نظيره الإيفواري بنتيجة 71-70، في مباراة ودية أقيمت مساء اليوم الإثنين، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية "أفروباسكت"، المقرر إقامتها في أنجولا خلال الفترة من 12 إلى 24 أغسطس 2025.

وجاءت المباراة قوية ومتكافئة على مدار الفترات الأربع، حيث انتهت النتائج كالتالي:

الفترة الأولى: 24-13

الثانية: 38-29

الثالثة: 52-51

الرابعة: 71-70

ويسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد الكرداني للوقوف على مستوى اللاعبين وتثبيت التشكيل الأساسي قبل انطلاق البطولة، والتي يشارك فيها المنتخب ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات السنغال، مالي، وأوغندا.

وتضم قائمة المنتخب 26 لاعبا، أبرزهم إيهاب أمين، عمرو الجندي، مهاب ياسر، أحمد خلف "بيبو"، عاصم مرعي، وعبدالله ناصر، إلى جانب باتريك جاردنر، المحترف الأمريكي المجنس.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة بمواجهة مالي يوم 12 أغسطس، ثم يواجه السنغال في 14 أغسطس، ويختتم دور المجموعات بمباراة أمام أوغندا يوم 16 أغسطس.