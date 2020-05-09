أستاذ علم أوبئة: سياسة مناعة القطيع ثبت فشلها في إنجلترا للتعامل مع أزمة كورونا

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن الموازنة بين عدم خسارة الاقتصاد والحرص على سلامة المواطنين أمر في غاية الصعوبة.





وأضاف الدكتور إسلام عنان عبر مداخلة سكايب، أن هناك بعض المواطنين مع قلة العمل معرضون للموت من الجوع قبل الموت من فيروس كورونا.





وأشار عنان إلى أن سياسة مناعة القطيع للمحافظة على الاقتصاد، أثبتت فشلها في إنجلترا، وأدت لوفاة العديد من المصابين وتدهور الاقتصاد.





وأوضح أن الموازنة بين الاقتصاد وصحة المواطنين، هو أمر يستوجب سياسة صحية من الدولة ومسئولية على المواطن، باتباعه الإجراءات الاحترازية.





وتابع: أنه في الفترة المقبلة هناك حاجة لتجهيزات أكثر للمستشفيات، من حيث المساحة، وعدد الطاقم الطبي داخل المستشفيات.