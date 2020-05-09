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توك شو

خبير اقتصادي: من بين أرشيف أزمات العالم كورونا الأخطر على الإطلاق.. فيديو

السبت 09/مايو/2020 - 11:42 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نورهان رأفت
قال محمود عنبر أستاذ الاقتصاد: إن أزمة فيروس كورونا بالنسبة للأزمات الأقتصادية التي حدثت في العالم، هي الأخطر علي الأطلاق.

وأضاف محمود عنبر عبر سكايب لـ فضائية أكسترا نيوز، أن جائحة كورونا أثرت بشكل سريع علي التداعيات الاقتصادية في الدول .

وأشار عنبر إلى أن التعامل مع هذا النوع من الأزمات، يتم عن طريق سياسة أقصادية عن طريق شق مالي ونقدي، وحسب سياسيات يحددها البنك المركزي.

وأكد عنبر أن التوسعات الاقتصادية التي قامت بها مصر قبل أزمة فيروس كورونا، أدي لوجود  أحتياط نقدي في البنك المركزي، ساهم بشكل كبير في تخطي الأزمة.

وتابع: أن المواطن المصري لم يشهد أختفاء في السلع، أو ارتفاع كبير في أسعار السلع، ولم تشهد مصر حالة جامحة من التدهور الحادث في أوروبا.
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