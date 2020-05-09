مدير مركز المناعة بالمصل واللقاح: استهتار المواطنين سبب زيادة إصابات كورونا.. فيديو

قال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن الأرقام المعلنة من وزارة الصحة بعدد الإصابات الأخيرة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية مرتفعة.





وأضاف الحداد، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة كانت متوقعة أن يكون هذا الأسبوع هو ذروة فيروس كورونا ، بسبب الاستهتار بالإجراءات الاحترازية.





وأشار مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح إلى أن استهتار المواطنين بإجراءات الوقاية، هو السبب وراء زيادة عدد الإصابات





وأوضح أن الخوف كله يكمن في الأسبوعين القادمين، نظرا لاحتمالية وجود زحام بسبب تجهيزات عيد الفطر.





ونوه إلى أن الأزدحام خلال الأسبوعين القادمين من الممكن أن يتسبب في زيادة أعداد مصابي كورونا عن الأسبوع الماضي.