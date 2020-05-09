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أخبار العالم

السعودية تسجل 1704 إصابات جديدة بـ كورونا والإجمالي 37136 حالة

السبت 09/مايو/2020 - 03:01 م
السعودية تسجل 1704
السعودية تسجل 1704 إصابة كورونا جديدة والإجمالي 37136 حالة
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سمر صالح
أعلن مساعد وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية، المتحدث باسم الوزارة محمد العبدالعالي، اليوم السبت، تسجيل 1704 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة، ليصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 37.136 حالة. 

وقالت وزارة الداخلية السعودية، "إنه تم رفع العزل عن 6 أحياء في المدينة المنورة سبق، كان تم إغلاقها في إطار محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد".

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وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، بأنه في ضوء توصيات الجهات الصحية، تقرر رفع الإجراءات الاحترازية التي سبق الإعلان عنها في أحياء (الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، جزء من الإسكان، بني خدرة) بالمدينة المنورة، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت.

وأضاف المصدر لوكالة الأنباء السعودية "واس" أنه سمح للسكان بالتجول، لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها.
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