طبيب ألمانى: الحظر هو العلاج الوحيد لفيروس كورونا

قال الدكتور أيهم الزعبي، أخصائي أمراض القلب بألمانيا إن الحظر هو العلاج الوحيد لفيروس كورونا، موضحًا أن كورونا لم يتم اكتشاف علاج لها حتى الآن.





وأضاف أيهم الزغبي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سي" المذاع على قناة اكسترا نيوز، تقديم الإعلامي رامي رضوان أن الوضع صعب وهناك مخاوف من زيادة الإصابات بكورونا فى بعض الدول بعد التخفيف التدريجى.





طالب أيهم الزغبي ، باستمرار الحظر فى جميع الدول لمدة أسبوعين مقبلين للحد من انتشار هذا الفيروس الخطير.





ولفت أيهم الزعبي أن الجميع يجب أن يلتزم، وأكد أن الجميعى يسعى للوصول لعلاج لـ كورونا ولكن لهذه اللحظة لا يوجد علاج لكورونا.





وأشار أيهم الزغبي إلى أن هناك إحصاءات أكدت أن الشخص المريض يصيب أكثر من شخص وهذا أمر خطير وعلينا معرفة ذلك، ونلتزم بالجلوس فى المنزل.