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أخبار العالم

ترامب: كنا سنفقد ملايين الأمريكان لو طبقت نظرية مناعة القطيع

الأحد 19/أبريل/2020 - 12:21 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استراتيجية مناعة القطيع لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لو طبقت نظرية مناعة القطيع لفقد ملايين الأمريكان أرواحهم بسبب كورونا.

واستراتيجية مناعة القطيع باختصار أن يمارس الأشخاص حياتهم بشكل طبيعي، إذ يصاب معظم أفراد المجتمع بالفيروس، وبالتالي تتعرف أجهزتهم المناعية عليه، ومن ثم تحاربه إذا ما حاول مهاجمتها مجددًا. ويمكن اكتساب مناعة القطيع من خلال لقاح لعدد كبير من الناس لمكافحة الوباء، مما يصعّب من انتقاله لآخرين.

وأعلن ترامب أن  ولايات أمريكية مثل تكساس وفيرمونت ستبدأ في السماح لبعض الأعمال التجارية استئناف أعمالها بدءًا من الاثنين مع أخذ بعض الاحتياطات

وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة تجاوزت ذروة انتشار فيروس كورونا.

إلى ذلك، ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 690.714، بعد تسجيل نحو 29 ألف حالة جديدة.

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