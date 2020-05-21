قبل الدورة الشهرية عليك تناول بذور الرمان لهذا السبب





وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يعد حب الشباب هو نتيجة التقلبات الهرمونية في الجسم، يحدث خلال الأسبوع الذي ستبدأ فيه الدورة الشهرية وتميل إلى الاختفاء بمجرد انتهاء الدورة.





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السبب الرئيسي لحب الشباب هو زيادة إنتاج الأندروجينات (الهرمونات الجنسية الذكورية) في جسم المرأة قبل أو أثناء أسبوع الحيض





1. البروكلي

يحدث حب الشباب أثناء الدورة الشهرية بشكل رئيسي بسبب مشاكل في الكبد، والبروكلي هو خيار جيد لعلاج حب الشباب أثناء الدورة الشهرية لأنها تساعد على إزالة السموم من الكبد وجعلها تعمل بكفاءة، وبالتالي منع حب الشباب.





2. الأفوكادو

3. بذور الرمان

4. الشاي الأخضر

اختيار الأطعمة المضادة لحب الشباب خلال أسبوع الحيض مهم للغاية، حيث إن بعض الأطعمة قد تؤدي إلى إنتاج حب الشباب بدلًا من منعه، فيما يلي أسماء الأطعمة التي ستساعد في مكافحة حب الشباب:فاكهة غنية بالدهون الصحية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية.. يساعد المركب على مكافحة الالتهاب وتقليل حب الشباب. أيضا، يعمل البوتاسيوم في الأفوكادو كمدر للبول ويطرد الصوديوم الزائد من أجسامنا وهو المسؤول عن التسبب في حب الشباب والأمراض الجلدية الأخرى.هذه الفاكهة الممتازة غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين ج والفلافونويد التي تعتبر جيدة جدًا للمشاكل المتعلقة بالجلد. يساعد فيتامين ج في الرمان ومضادات الأكسدة على محاربة البكتيريا المسؤولة عن التسبب في ظهور حب الشباب.البوليفينول هو المركب النشط في الشاي الأخضر، الذي يساعد على مكافحة أعراض فترة حب الشباب مثل الإحمرار والآفات وتهيج الجلد.. الشاي الأخضر هو مضاد للأندروجين يساعد على تقليل إفراز الدهون في الجلد.