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التغذية الصحيحة.. أطعمة تحمى من أخطر أمراض القلب

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:26 م
اسماء محمد
تعد امراض القلب من اخطر الأمراض لأنها تؤثر على معظم اجهزة الجسم وتعد من أسباب الوفاة الرئيسية على مستوى العالم.

وتشمل امراض القلب مجموعة من الامراض مثل تصلب الشرايين واضطراب كهرباء القلب وفشل القلب ورغم خطوة هذه الأمراض إلا أنه يمكن الوقاية منها باتباع بعض القواعد الصحية وفي مقدمتها التغذية الصحيحة.

وذكر موقع " mayoclinic"  أن بعض الأطعمة تستطيع حماية القلب من الإصابة بأمراض عديدة  وتحسن كفاءته مثل أنواع معينة من السمك غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تخفض الدهون الثلاثية في الدم واكثر الانواع التى تحتوى عليها الاسماك الباردة مثل السلمون والرنجة والماكريل  ويوجد اوميجا 3 في بعض الزيوت النباتية مثل بذور الكتان والجوز وفول الصويا وزيت الكانولا.

ويعد البروتين من المصادر المهمة لصحة الجسم وأفضل مصادر البروتين للقلب البروتين النباتى مثل البقوليات لاحتواءها على كمية أقل من الدهون ولا تحتوي على الكوليسترول مما يجعلها بدائل جيدة للحوم.

و يمكن تناول اللحوم الخالية من الدهن والدواجن بشرط إزالة الجلد ومنتجات الألبان.قليل الدسم كما أن البيض من أفضل مصادر البروتين الصحى للقلب.


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