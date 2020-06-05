قبل ما تقول كورونا.. 8 أعراض تؤكد إصابتك بـ الالتهاب الرئوي

يعد الإلتهاب الرئو ي من أشد الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي وللأسف الشديد يوجد الكثير من الأعراض المشتركة بينه وبين فيروس كورونا المستجد مما يجعل من الصعب التفرقة بينهما.





ولتجنب الإصابة بحالة الخوف والفزع وأن الشخص قد أصيب بـ فيروس كورونا والدخول فى متاهة العلاج والأدوية والبحث عن غرفة في المستشفيات نعرض لكم أهم الأعراض التي نكشف بها الاصابة بـ الإلتهاب الرئو ي وفقا لما عرضه موقع "مايو كلينك".





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• ألام في الصدر عند التنفس أو السعال

• الاحساس بارتباك أو تغيرات في الوعي العقلي (لمن اعمارهم 65 عامًا وأكثر)

• السعال المصاحب بالبلغم

• أقل من درجة حرارة الجسم الطبيعية (من أكبر من 65 عامًا والأشخاص ) ( وضعف المناعة)

• الغثيان أو القيء أو الإسهال

• الحمى والتعرق والرعشة "زفزفة"

• ضيق في التنفس

• الشعور بالتعب والارهاق والإعياء



