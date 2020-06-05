الكمامة لوحدها لا تكفي.. الصحة العالمية تصدر توجيهات جديدة للوقاية من كورونا

أعلن الدكتور تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، أن المنظمة أصدرت توجيهات جديدة بشأن ارتداء "الكمامات"؛ للحماية من فيروس كورونا





أقرأ أيضا | إيران أول دولة في العالم تسجل موجة ثانية من كورونا









وأكد تادروس- في مؤتمر صحفى، مساء اليوم الجمعة، فى جنيف- أن ارتداء "الكمامات" يجب أن يكون ضمن استراتيجية أوسع، مشددا على أن "الكمامة" وحدها لاتحمى من الفيروس.





وقال إن الخطوط التوجيهية الجديدة توصى بأن يرتدى كل شخص فى سن الستين أو أكثر للكمامة خاصة فى المناطق حيث انتقال العدوى فى المجتمع المحلى وتوجد صعوبة فى المباعدة الاجتماعية.





وشدد مجددا على ضرورة أن يبقى فى المنزل كل من لديه أعراض تشبه أعراض فيروس كورونا، وأن يقوم بحجر نفسه مع استدعاء الرعاية الصحية، وأن تحجر الأسرة أيضا، حتى يتم التأكد بالاختبار أن كان مصابا بالفيروس من عدمه.



أقرأ أيضا | أضرار جديدة يكشفها الباحثون لتأثير كورونا على خصوبة الذكور المتعافين





وأضاف المدير العام للمنظمة الدولية إنه فى حالة مغادرة الشخص للمنزل فعليه ارتداء "الكمامة"، وكذلك أي شخص يساعده، مضيفا أن العاملين الصحيين عليهم ارتداء الكمامات وأدوات الحماية الأخرى.





وأكد أنه فى المناطق التى تشهد انتشارا واسع النطاق للفيروس فإن المنظمة توصى بارتداء جميع العاملين فى المرافق الصحية لـ "الكمامات"، قائلا إن على الحكومات أن توصى بارتداء الكمامات فى المناطق المزدحمة والمتاجر والأسواق.





من جانبها، قالت خبيرة المنظمة الدكتورة ماريا فان كيركوف إن الدراسات سمحت باستخدام "الكمامات" ذات الثلاث طبقات من نسيج ممتص، حيث طبقتان من القطن والبوليستر وهى طبقات تمثل حاجزا لأي رذاذ يمكن أن يأتى من شخص مصاب.



