أضرار جديدة يكشفها الباحثون لتأثير كورونا على خصوبة الذكور المتعافين

توصلت دراسة حديثة إلى أن فيروس كورونا التاجي قد يضر خصيتي الرجل، حتى لو لم يصبهما مباشرة.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، لم يجد الباحثون في جامعة تافتس وكلية الطب Gongii في الصين سوى أدلة ضعيفة تفيد أن فيروس كورونا يصيب خصيتي الرجل، لكنهم وجدوا تلفًا يمكن أن يضر الخصوبة في عدة أنواع من خلايا الخصية، بعد إصابة عدد من الرجال به.





كانت أكثر التغييرات المزعجة التي وجدوها الباحثون في الرجال الذين كانوا مصابين بكورونا كانت بالأنابيب المنوية ، وهي هياكل صغيرة في الخصيتين تنتج وتحافظ على الحيوانات المنوية، حيث اكتشف أن الخلايا تغيرت و تضخمت ، مما يعني أنها امتدت وتشوهت.





وأوضح العلماء أنهم قلقون من أن الضرر الذي يلحق بالأنابيب المنوية يمكن أن يؤدي إلى انخفاض أو حتى نقص إنتاج الحيوانات المنوية، في المرضى الذين تعافوا من فيروس كورونا.









وذكر الباحثون هذه التفاصيل المقلقة في مقال لمجلة Eurology الأوروبية، حيث قام الباحثون بأخذ عينات من أنسجة الخصية من 12 رجلًا ماتوا بسبب فيروس كورونا.









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وقام بعدها الباحثون باختبار أنسجة الخصية ، وكذلك الأنسجة من رئتي الرجال المتوفين، بحثًا عن فيروس كورونا بها.

كانت النتيجة أن عشرة من أصل 12 مصابين بالفيروس التاجي في رئتيهم، ولكن واحدا فقط كان لديه فيروس كورونا في خصيتيه.





وأوضح الباحثون أن هذا المريض كان يعاني من حمى فيروسية عالية وكانت رئته وكليته والطحال ، بالإضافة إلى الخصية ، مصابة بالفيروس، ومع ذلك ، كانت هناك علامات أخرى على الآثار الخبيثة للفيروس تجاه الخصيتين هو ظهور تلف بها قد يؤدي إلى ضعف انتاج الحيوانات المنوية لدى الرجال.