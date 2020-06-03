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مرأة

لا تهملها.. 12 كارثة تسببها سرعة ضربات القلب

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 06:52 م
لاتهملها .. 12 كارثة
لاتهملها .. 12 كارثة تسببها سرعة ضربات القلب
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اسماء محمد
في بعض الأحيان يتعرض الانسان للشعور بـ الخفقان وزيادة ضربات القلب وهذه الحالة تحتاج لعلاج سريع وفعال لأنها تهدد الانسان للإصابة بمجموعة من المخاطر.

وعرض موقع "medicalnewstoday " اهم المضاعفات المرتبطة بارتفاع معدل وزيادة ضربات القلب :

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