لا تهملها.. 12 كارثة تسببها سرعة ضربات القلب

في بعض الأحيان يتعرض الانسان للشعور بـ الخفقان وزيادة ضربات القلب وهذه الحالة تحتاج لعلاج سريع وفعال لأنها تهدد الانسان للإصابة بمجموعة من المخاطر.
وعرض موقع "medicalnewstoday " اهم المضاعفات المرتبطة بارتفاع معدل وزيادة ضربات القلب :
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