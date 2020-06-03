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استشاري يكشف: أمراض القلب وراثية .. و8 طرق للوقاية منها .. شاهد

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:32 م
صدى البلد
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رشا عوني - عدسة نور المصري
أكد الدكتور حسام فوزي استشاري أمراض القلب والقسطرة أن أمراض القلب وراثية بشكل كبير ويمكن أن تنتقل للأبناء والأحفاد من الجد أو العم أو الخال وليس من الأم فقط . 


وأوضح فوزي في برنامج استشارة على موقع صدى البلد ، أن الجينات الوراثية هي أحد أسباب الإصابة بأمراض القلب،  وهناك العديد من العادات التي نفعلها تساعد على ظهور تلك الأمراض بشكل أسرع . 


وأشار استشاري أمراض القلب و القسطرة إلي أن امراض الشريان التاجي وأمراض صمامات القلب هي من أبرز المشاكل القلبية التي تنتقل بالوراثة . 


وحذر من مجموعة من العادات الخاطئة التي تؤدي لظهور امراض القلب مبكرا ومنها السمنة و التدخين ، كما نصح بضرورة ضبط نسبة السكر في الدم وكذلك الضغط و الكوليسترول .


ونصح  بممارسة الرياضة باستمرار والحفاظ على الوزن واتباع نمط غذائي صحي لتقليل دور الوراثة في أمراض القلب. 

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