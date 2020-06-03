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مرأة

بدون أدوية.. 11 طريقة لعلاج سرعة ضربات القلب

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:21 م
بدون أدوية .. 11
بدون أدوية .. 11 طريقة لعلاج سرعة ضربات القلب
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اسماء محمد
عند بذل مجهود كبير او التعرض للتوتر والقلق على المدى الطويل تبدأ علامات سرعة ضربات القلب في الظهور عليك ولكن بعض الأشخاص يعانون من هذه الحالة بشكل متكرر .

وتعد سرعة ضربات القلب من المشكلات الصحية التي تحتاج للعلاج بسرعة لأن إهمالها يسبب الكثير من المضاعفات.

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وعرض موقع " medicalnewstoday" اهم النصائح التي تساعد على خفض معدل ضربات القلب على المدى الطويل:

-  ممارسة أنواع معينة من التمارين الرياضية.
- الحفاظ على رطوبة الجسم وتناول المشروبات الطبيعية 
- الحد من تناول المنشطات مثل الكافيين والنيكوتين
-الحد من تناول الكحول
-تناول نظام غذائي صحي ومتوازن غنى بأوميجا 3
-الحصول على قسط كافٍ من النوم المتواصل بشرط أن يكون في الليل
-الحفاظ على وزن صحي للجسم
- الابتعاد عن التعرض لمسببات الإجهاد خاصة التي تتكرر أو تستمر
- اطلب الخدمات النفسية إذا كان سبب زيادة ضربات القلب التعرض لأزمة أو صدمة
-الخروج في الهواء الطلق تحسن تدفق الأكسجين للجسم والاسترخاء
- ممارسة تقنيات وطرق الاسترخاء مثل التأمل في الطبيعة.
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