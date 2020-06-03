بدون أدوية .. 11 طريقة لعلاج سرعة ضربات القلب

عند بذل مجهود كبير او التعرض للتوتر والقلق على المدى الطويل تبدأ علامات سرعة ضربات القلب في الظهور عليك ولكن بعض الأشخاص يعانون من هذه الحالة بشكل متكرر .





وتعد سرعة ضربات القلب من المشكلات الصحية التي تحتاج للعلاج بسرعة لأن إهمالها يسبب الكثير من المضاعفات





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- ممارسة أنواع معينة من التمارين الرياضية.

- الحفاظ على رطوبة الجسم وتناول المشروبات الطبيعية

- الحد من تناول المنشطات مثل الكافيين والنيكوتين

-الحد من تناول الكحول

-تناول نظام غذائي صحي ومتوازن غنى بأوميجا 3

-الحصول على قسط كافٍ من النوم المتواصل بشرط أن يكون في الليل

-الحفاظ على وزن صحي للجسم

- الابتعاد عن التعرض لمسببات الإجهاد خاصة التي تتكرر أو تستمر

- اطلب الخدمات النفسية إذا كان سبب زيادة ضربات القلب التعرض لأزمة أو صدمة

-الخروج في الهواء الطلق تحسن تدفق الأكسجين للجسم والاسترخاء