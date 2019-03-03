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جهاز صيني لتنظيم ضربات القلب يعمل بالطاقة الطبيعية

الأحد 03/مارس/2019 - 06:28 م
صدى البلد
أ ش أ
صمم علماء صينيون استراتيجية متكاملة لتزويد أجهزة تنظيم ضربات القلب مباشرة بالطاقة الطبيعية لضربات القلب.

وذكر علماء من جامعة "جياوتونغ" في شنجهاي - في بيان اليوم - أن جهاز تنظيم ضربات القلب هو واحد من أكثر الأجهزة الإلكترونية الطبية شيوعا الذي يمكن زرعه في حالات اختلال وظائف القلب، ولكن بطارية الجهاز المدمج لها عمر محدود وتحتاج إلى استبدالها جراحيا كل خمس إلى 12 عاما، ما قد يؤدي إلى حدوث مضاعفات، بما في ذلك العدوى والنزيف.

وأضاف العلماء أنهم عملوا على تشغيل جهاز تنظيم ضربات قلب كامل الوظائف من خلال الاستفادة من الطاقة الطبيعية لضربات القلب دون استخدام أي تخزين خارجي للطاقة.

وأوضح العلماء أن المولد بالجهاز يشتمل على هيكل مرن ومركبين كهرضغطيين، يمكنهما الحصول على مخرج كهربائي مناسب لجهاز تنظيم ضربات القلب، وتم اختبار الجهاز بنجاح في الخنازير.

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