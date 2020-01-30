انتبه على صحتك.. 10 أسباب غير متوقعة لـ سرعة ضربات القلب

اقرأ أيضًا

- فرط نشاط الغدة الدرقية.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم والإصابة بالحمى.

- ضيق التنفس.

- الإفراط في شرب القهوة والشاي.

- تناول بعض العقاقير الطبية التي تؤدي إلى ضربات

السريعة.