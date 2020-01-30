انتبه على صحتك.. 10 أسباب غير متوقعة لـ سرعة ضربات القلب

يعاني بعض الأشخاص من ضربات القلب السريعة فجأة، وذلك نتيجة لارتفاع معدل نبض القلب عن الطبيعي، فعدل نبض القلب الطبيعي هو 100 دقة كل دقيقة في وضعية الراحة.
قدم موقع أسباب ضربات القلب السريعة، تعرف عليها خلال السطور التالية:
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- فرط نشاط الغدة الدرقية.
- ارتفاع درجة حرارة الجسم والإصابة بالحمى.
- ضيق التنفس.
- الإفراط في شرب القهوة والشاي.
- تناول بعض العقاقير الطبية التي تؤدي إلى ضربات القلب السريعة.
- ارتجاع المرئ.
- الوزن الزائد وتراكم الدهون.
- وجود تضخم في عضلة القلب.
- الإصابة بفقر الدم.
- التوتر والقلق.