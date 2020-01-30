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مرأة

قبل فوات الأوان.. علامات تحذيرية لأمراض القلب يجب الانتباه إليها

الخميس 30/يناير/2020 - 10:01 ص
امراض القلب
امراض القلب
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لمياء الياسين
تساقط الشعر وشيبه إحدى علامات الشيخوخة.. ولكن عندما تبدأ في الحصول على الصلع ويكون لون شعرك أبيض مبكرًا حتى قبل أن تصل إلى سن الـ 40 يمكن أن يكون هذا علامة على بعض المشاكل الصحية الخطيرة.

ووفقا لدراسة جديدة، يمكن أن يكون الصلع المبكر وشيب الشعر علامة على مرض الشريان التاجي عند الرجال. 

إليك أيضا عدد قليل من العلامات والأعراض الرئيسية لمرض القلب يقدمها موقع بولد سكاى الهندى:

 1. انزعاج الصدر: 

 من أكثر الأعراض شيوعا لمرض القلب هو عدم الراحة في الصدر.. إذا كان هناك بعض المشاكل أو نوع من الانسداد في الشريان، فعندئذ تبدأ في الشعور بالألم والضيق ونوع من الضغط في الصدر. وهناك أيضًا أوقات تتعرض فيها للإجهاد البدني وتشعر بألم في الصدر، وهذا يمكن أن يكون طبيعيا، ولكن عندما تبدأ في الشعور بالألم دون أي سبب واستمرار الألم لفترة طويلة، فإن ذلك قد يكون علامة على أنك تعاني من مشكلة في القلب.

2. عسر الهضم وآلام في المعدة: 

يمكن أن يحدث ألم المعدة وعسر الهضم بشكل عام بسبب عادات الأكل الخاطئة. ومع ذلك، عندما تبدأ في الشعور بألم في المعدة دون أي سبب ولفترة أطول من الوقت، قد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة في القلب.

 3. ألم في الذراعين: 

عندما تشعر بالألم في الصدر والذي يتحرك للخارج ويشع أسفل الجانب الأيسر من الجسم باتجاه ذراعيك، فأنت بحاجة إلى الحذر بعناية.. لأن هذا يمكن أن يكون علامة على أنك تعاني من مشكلة في القلب.

4. الشخير: 

 إذا كنت الشخير بصوت عال جدا يمكن أن يكون علامة على توقف التنفس أثناء النوم.

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