كل ما تريد معرفته عن التهاب عضلة القلب الفيروسي .. احذر من هذه الوجبة

- كل ما تريد معرفته عن التهاب عضلة القلب الفيروسي
- هذه الأسباب تؤدى إلى عدم انتظام ضربات القلب
- وجبة لا تخلو منها السفرة تسبب الوفاة بأمراض القلب.. احترس
التهاب عضلة القلب الفيروسي
من الأمراض المنتشرة في العالم و يحتاج إلى تشخيص مبكر و وعي بالأسباب المؤدية إليه للوقاية من حدوثه ابتداء، ويمكن أن يؤثر هذا الالتهاب على عضلة والـ نظام الكهربائي للقلب، مما يقلل من قدرة القلب على ضخ الدم في الجسم، ويتسبب في حدوث اضطراب نظم القلب.
كما يمكن أن يؤدى إلتهاب عضلة القلب الفيروسي إلى تكوُّن الجلطات في القلب، مما يؤدي إلى حدوث سكتة دماغية أو نوبة قلبية وذلك نتيجة عدم وصول الدم بشكل كاف إلى انحاء الجسم.
اقرأ ايضا..
كشف الدكتور إبراهيم يسري، مدرس امراض القلب والأوعية الدموية، استشاري قسطرة القلب والشرايين التاجية، عن أبرز الأعراض التى تدل على الأصابة بـ التهاب عضلة القلب الفيروسي، و تتمثل في ...
-ألم الصدر
-ضيق في التنفس
-احتباس السوائل وتورم الساقين، والكاحلين، والقدمين
- الشعور بـ الإرهاق
- الصداع، أو آلام الجسم، أو آلام المفاصل، أو الحمى، أو التهاب الحلق، أو الإسهال
-اضطراب نظم القلب
وأضاف إبراهيم يسري، أن تتعدد الأسباب التى تؤدي إلى التهاب عضلة القلب الفيروسي، وأن أهمها يتمثل فيما يلي..
- يشيع ارتباط العديد من الفيروسات بالتهاب عضلة القلب، بما فيها الفيروسات التي تحدث الزكام والتهاب الكبد الفيروسي B وC؛ وفيروس الهربس البسيط.
-العدوى المعوية ،والحصبة الألمانية
-الأشخاص المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، وهو الفيروس الذي يؤدي إلى مرض لإيدز.
-تناول الأدوية و العقاقير غير المشروعة التي قد ينتج عنها رد فعل تحسسي أو تسممي. وهذا يشمل العقاقير المستخدمة لعلاج السرطان؛ والمضادات الحيوية مثل البنسلين وعقاقير السلفوناميد؛ وبعض الأدوية المضادة للنوبات الصرعية؛ والمواد غير المشروعة، مثل الكوكايين.
-المواد الكيميائية أو الإشعاع يمكن أن تلتهب عضلة القلب أحيانًا بسبب التعرض لبعض المواد الكيميائية، مثل أول أكسيد الكربون، والإشعاع.
وأضاف: لا توجد طريقة وقاية محددة لالتهاب العضلة القلبية ولكن مع ذلك، قد يساعد اتخاذ هذه الخطوات التالية لمنع العدوى:
-تجنب الأشخاص المصابين بمرض فيروسي أو مرض مشابه للإنفلونزا حتى يتم تعافيهم. إذا كنت تعاني من أعراض فيروسية، فحاول ألا تعرض الآخرين للعدوى.
-يمكنك اتباع نظام نظافة جيد ، يساعد غسل اليدين بانتظام في منع انتشار الأمراض.
-تجنب السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
-لا تستخدم العقاقير غير المشروعة.
-احصل على اللقاحات وكن مطلعًا على اللقاحات الموصى بها.
كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين بريطانيين في جامعتي مانشستر وسالفورد، أن تناول الكثير من الأرز يزيد من خطر الوفاة بـ أمراض القلب بسبب الزرنيخ الطبيعي الموجود في هذا المحصول. وكشف الباحثون، عن أن محصول الأرز يتجمع فيه مادة الزرنيخ الكيميائية بشكل طبيعي، وهو الأمر الذي تم ربطه منذ وقت طويل بالأمراض السرطانية وأمراض القلب وأمراض الكبد المرتبطة بالنظام الغذائي، وفي الحالات الخطيرة يمكن أن يتسبب في الوفاة.
ووجدت نتائج الدراسة أن استهلاك الأرز بكميات كبيرة يزيد من خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بين مستخدميه بنسبة تزيد عن 6%، ممن يتناولونه باعتدال، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل " البريطانية.
اقرأ أيضا | يمنع الأمراض المزمنة.. فوائد غير متوقعة لـ الأرز البنى على الصحة
ويعتبر الأرز عنصرًا أساسيًا في الوجبات الغذائية في جميع أنحاء العالم ويعتمد عليه ملايين الأشخاص في البلدان النامية لتوفير السعرات الحرارية والمغذيات القيمة.
وعلى الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى أن الزرنيخ الموجود في الأرز هو المسؤول عن أكثر من 50000 حالة وفاة مبكرة يمكن تجنبها سنويًا.
ويتواجد الزرنيخ بشكل طبيعي في التربة ويزداد في المواقع التي استخدمت فيها مبيدات الأعشاب التي تحتوي على الزرنيخ أو المياه الممزوجة بالسموم لأغراض الري.
ويُزرع الأرز عبر غمره بالمياه، مما يساعد في سحب الزرنيخ من التربة إلى الماء قبل أن تمتصه النباتات في النهاية، ويعتبر الأرز ضعيفًا بشكل خاص لأن الزرنيخ يحاكي المواد الكيميائية الأخرى التي يمتصها النبات عبر نظام الجذر ، مما يسمح للسموم تجاوز دفاعات النبات.
ودرس باحثون استهلاك الأرز في إنجلترا وويلز وانتشار أمراض القلب والأوعية الدموية الناتجة عن التعرض للزرنيخ حيث نتائج الدراسة بأن الإكثار من تناول الأرز يساهم في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وقال البروفيسور ديفيد بوليا من جامعة مانشستر المؤلف المشارك للدراسة، انه تشير الدراسة إلى أن أعلى من 25 في المائة ممن يستهلكون الأرز قد يكونون أكثر عرضة لمخاطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بسبب التعرض للزرنيخ غير العضوي مقارنة بالأشخاص الذين لا يستهلكون الأرز بكميات كبيرة.
ويتعرض الكثير منا لعدم انتظام ضربات القلب، فإذا كنت من ضمن هؤلاء عليك بأخذ هذه الأسباب فى الاحتمال.
ووفقا لما نشره موقع mediacl news today, قد يؤدي أي انقطاع في النبضات الكهربائية التي تحفز تقلصات القلب إلى عدم انتظام ضربات القلب.
يمكن أن تتسبب عدة عوامل في عمل القلب بشكل غير صحيح ، بما في ذلك، مايلي:
إدمان كحول
داء السكري
اضطراب تعاطي المخدرات
شرب الكثير من القهوة
أمراض القلب.. مثل قصور القلب الاحتقاني
ضغط دم مرتفع
فرط نشاط الغدة الدرقية أو فرط نشاط الغدة الدرقية
ضغط عصبى
تندب في القلب ، غالبًا بسبب نوبة قلبية
التدخين
بعض المكملات الغذائية والأعشاب
بعض الأدوية
التغيرات الهيكلية في القلب